纪念建国73周年 朝鲜昨凌晨举行阅兵式 分析：经济艰难时期 重点放在“内部团结”

朝鲜为纪念建国73周年，昨日凌晨在平壤举行阅兵式。最高领导人金正恩虽然出席阅兵式，但没发表演说。这次阅兵式的时间和往年不同，规模也较往年缩减。分析指出，目前朝鲜经济处于艰难时期，此次阅兵式重点放在“内部团结”。

朝中社报道，朝鲜昨日零时开始在平壤金日成广场举行“民间及安全武装力量阅兵式”。虽然金正恩出席了阅兵式，但由劳动党秘书李日焕代为演讲，也由劳动党组织秘书赵甬元代为检阅。

韩国政府表示，金正恩执政以来共举行了11次阅兵式，但被冠以“民间”尚属首次。过去朝鲜的阅兵式以正规军为主，进行大规模阅兵，并展示新型战略武器。

不过，昨日的阅兵式以工农赤卫军为中心。工农赤卫军是1959年创立的民间军事组织，平日从事生计，有事时进行地区防御。工农赤卫军由17岁至60岁男性和未婚女性等劳动者、农民、上班族组成，规模达570万人，占朝鲜人口的四分之一。

金正恩执政后的2013年9月9日，朝鲜曾动员工农赤卫军举行阅兵式。但当时朝鲜媒体只用文字报道“工农赤卫军阅兵式”，不像此次使用“民间及安全武力”名称。

此外，相当于警察的社会安全军也参加当天的阅兵式。负责因应冠病的非常防疫纵队与保健省纵队也出席这次阅兵，机械化纵队则动员机车、拖拉机等，并展示122毫米多管火箭及火鸟反坦克飞弹等常规武器，但未见洲际弹道飞弹（ICBM）等最新型战略武器。

韩联社引述韩军消息人士称，朝鲜这次阅兵式的时间与规模都跟以往不同，军方正在分析阅兵式规模缩减的原因。

专家指出，朝鲜在经济困难的情况下，执意计划民间阅兵式，足以显示朝鲜迫切需要内部团结。

统一研究院研究委员洪民表示，朝鲜试图赋予军事纪律来团结居民，同时通过华丽的阅兵式，让那些参与灾后重建、防疫工作的居民感到自豪。

西江大学政治外交系教授金映洙分析说，朝鲜认为虽然内部环境不佳，但这是对外炫耀武力的好机会，于是选择了“性价比较好的阅兵式”，这也可能是考虑到民心的战略。

朝鲜继去年10月10日建党纪念日和今年1月14日八大（劳动党第八次全国代表大会）之后，第三次在夜间举行阅兵式。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）