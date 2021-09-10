东京等19城市延长紧急状态令 提高接种率成日本主要防疫策略

日本首相府指出，若要避免再启动紧急状态宣言，最低限度是实现全民接种。当地目前已有49%的人口完全接种了疫苗，而完成接种的65岁以上者达89.4%。

日本政府宣布调整冠病疫情对策，除了延长东京、大阪等19个城市的紧急状态宣言至本月底外，也以提升接种率为主要策略，希望松绑社交限制及逐步开放国境管制。

去年疫情暴发后不久，日本当局就提出“与冠病共存”口号，认为唯有严守防疫措施才能求存。随着疫苗普及，如今这个口号也渐渐成为现实，形成开放经济活动和松绑边界措施的一股力量。

首相府昨日召开中央疫情小组会议，指出如要不再启动紧急状态宣言，最低限度是实现全民接种。它指出，在戴口罩和做好基础防疫措施的前提下，若接种率能达到60岁以上者90%、40岁至50岁80%、20岁至30岁75%，就能彻底告别紧急状态宣言。

日本的疫苗接种计划进展缓慢，但也不断在加速，现在已有49%的人口完全接种了疫苗，而完成接种的65岁以上者达89.4%。

日本单日新增病例近两周有所趋缓，东京的新增病例已从8­月13日的峰值5773起降至前天的1834起，但重症病例仍处高水平，令医疗资源承压。日本经济部长西村康稔表示：“如果新增病例继续以目前的速度下降，而我们加强医疗体系，预计到本月底医疗系统的压力将大为缓解。”

将在月底卸任的日相菅义伟，昨天在记者会说，除了疫情大幅好转的宫城县和冈山县之外，其他19个城市的紧急状态宣言将延长到本月底才能解封。

上台仅一年的菅义伟说：“在位期间，带领国民抗疫如同是在黑暗的隧道中摸索前行。不过，当局最快可在10月让所有有意接种的国民都能完成接种，并且也将以此普及接种证明和测试，让包括旅行等的大型活动能安心实现。当局也会尽最大努力，支持受影响的行业回到正轨，让经济逐步恢复正常。”

据日本NHK消息，当局也将依据各国的接种疫苗进度，阶段性地松绑边界管制。对大型活动的限制也可能放宽，政府还计划缩短入境日本人员的隔离期至10天，目前规定为14天。

据报道，如果餐厅和酒吧能证明已采取预防措施，相关的限制就会放松，而完全接种者也可以在国内旅行。

（记者是《联合早报》东京特派员）