朝鲜成功试射新型远程巡航导弹 分析：为今后谈判提高筹码

朝鲜昨日宣布本月11日和12日成功试射新型远程巡航导弹，但最高领导人金正恩并没有参观。由于联合国安理会决议只禁止朝鲜发射弹道导弹，发射巡航导弹并不违反决议。分析指出，朝鲜通过低强度的武力示威，为今后谈判提高筹码。

朝鲜官方朝中社报道，朝鲜国防科学院成功试射了最新研制的远程巡航导弹，该导弹沿朝鲜领土和领海上空的预定轨道飞行7580秒，精准命中1500公里外的预定目标。

报道称，经试射验证，最新研制的涡轮风扇发动机的推力等技术指标、导弹的飞行控制性能、采用复合制导结合方式的末端制导的命中精度全部满足设计要求，总体武器系统运营有效性和实用性卓越。

它强调，远程巡航导弹是“在实现党的第八次大会提出的国防科学发展及武器体系开发五年计划重点目标方面具有重大意义的战略武器”。

过去两年间一直按照科学可靠的武器体系开发工程推进，在此过程中，已经成功完成了详细部分试验和数十次发动机地面喷射试验、各种飞行试验、操纵诱导试验、战斗部位试验等。

韩美情报部门合作进行精密分析

不过它没有公开发射位置，也没有公布预定目标。在发射新型导弹时经常前往现场的金正恩也没有参观，代由本月7日晋升为政治局常务委员的劳动党秘书朴正天、军需工业部副部长金正植、国防科学院党书记全日浩等出席。

这是朝鲜继1月22日、3月21日发射巡航导弹、同月25日发射弹道导弹后，今年来第四次发射导弹。

对此，韩国军方表示，韩美情报部门正紧密合作进行精密分析。美国印度太平洋司令部发表声明说：“我们将继续监测局势，并与我们的盟友和合作伙伴密切磋商。导弹试射凸显朝鲜对邻国和国际社会构成的威胁，美方保护韩日的承诺坚不可摧。”

选择11日和12日发射 专家：含有政治目的

日本内阁秘书长加藤胜信也表示，这将对日本及周边地区的和平与安全构成威胁，日本对此表示关切。

专家认为，朝鲜选择11日和12日进行试射，含有政治目的。韩美日朝核首席代表13日和14日在东京会晤，共商朝鲜问题、中国外长王毅14日也将访韩举行韩中外长会谈。

朝鲜研究所教授梁茂进指出，朝鲜希望朝鲜问题成为核心议题，也想表明朝鲜掌握半岛问题的主导权，可能挑选此时发射导弹。

巡航导弹射程为1500公里，也覆盖驻日美军，因此有针对韩美日三国的施压意图。

针对巡航导弹试射并未违反联合国安理会的制裁决议及金正恩没有亲自参观试射，分析认为，朝鲜此举是向美国和中国调节施压水平。

梨花大学教授朴元坤指出，若朝鲜发射违反联合国安理会决议的弹道导弹，中国的立场可能会变得尴尬，于是它选择发射巡航导弹。

即使调节了施压水平，朝鲜继7月重启宁边核设施和发射此次远程巡航导弹，今后将继续加强核能力的可能性很大。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）