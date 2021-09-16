全球第七个 韩国成功试射自研潜射弹道导弹

（首尔综合电）韩国新型潜艇9月15日成功试射自主研制的潜射弹道导弹（SLBM）。由此，韩国成为全球第七个成功利用潜艇试射导弹的国家。

据韩国总统府介绍，携带潜射弹道导弹的韩国首艘国产3000吨级潜艇岛山安昌浩号在水下进行试射，导弹在发射后按照预定的轨迹飞行，最终准确命中目标。

韩军以射程500公里的玄武-2B弹道导弹为基础研发潜射弹道导弹，其间进行过数次陆地及水槽发射试验，当天成功利用潜艇完成水下发射，其冷发射（cold launch）功能也得到验证。据悉，当天的试验还成功进行了助推火箭和主发动机的点火测试，导弹向南飞行了约400公里的距离。

韩国军方负责人透露，受台风影响，当天导弹落地地区的气象条件不佳，但依然精准命中目标。

朝鲜分别于2015年和2019年成功试射了北极星-1型和北极星-3型潜射弹道导弹，并于去年10月和今年1月在阅兵式上公开了北极星-4和北极星-5。

然而，北极星-1和北极星-3的水下试射均通过驳船进行，朝鲜迄今并未利用潜艇发射过潜射弹道导弹。

韩国总统府表示，完成潜射导弹的研制在确保全方位防御能力和威慑能力方面具有重大意义，期待今后对实现自主国防和朝鲜半岛和平进程中发挥作用。据悉，军方计划经试验评估后，根据战斗力计划进行部署，包括岛山安昌浩号在内的中型潜艇有望搭载该潜射弹道导弹。