游说各国支持终结冠病大流行 拜登要全球70%人口明年完成接种

据路透社看到的美国文件草案，该文件要求具有“相关能力”的国家额外捐赠10亿剂冠病疫苗，并加速交付已承诺捐出的20亿剂疫苗。美国还将呼吁富裕国家今年内至少提供30亿美元，并在明年提供至少70亿美元，用于疫苗准备工作以及消除人们对接种疫苗的迟疑。

（华盛顿路透电）美国拜登政府正在游说全球领导人支持一项雄心勃勃的终结冠病大流行行动，包括确保全球70%人口能在明年完成冠病疫苗接种。

据路透社周二看到的一份美国文件草案，该文件还要求具有“相关能力”的国家额外捐赠10亿剂冠病疫苗，并加速交付已承诺捐出的20亿剂疫苗。

据报道，在本周开幕的联合国大会举行期间，美国将推动一场线上冠病峰会，受邀出席者包括各国政府、国际组织和私人团体代表。

美国还将呼吁富裕国家在今年内至少提供30亿美元（约40亿新元），并在明年提供至少70亿美元，用于疫苗准备工作以及消除人们对接种疫苗的迟疑。

其他关键目标还包括：在今年底前确保每1000人当中至少有一人能每周进行冠病检测，并且建立应急能力以确保所有医护人员在今年都能获取到口罩等个人防护装备。

该文件还呼吁较富裕国家提供20亿美元（约27亿新元）以提高大量液氧的供应；到2022年为中低收入国家捐赠至少10亿个冠病检测仪，以及在明年捐赠价值30亿美元的冠病治疗药物。

它还呼吁私营机构资助一项20亿美元全球战略，明年大量提升全球氧气系统的供应，在较贫穷国家以每个不超过1美元（约1.3新元）的价格提供冠病检测仪。

今年的联合国大会9月14日在纽约联合国总部开幕。联大主席沙希德在发言中呼吁世界拥抱“希望”，并将其未来工作重点总结为五道“希望之光”：走出冠病大流行、推动可持续复苏、应对气候变化等环境问题、尊重所有人权利、重振联合国。

世界卫生组织总干事谭德塞9月14日表示，全球目前已接种冠病疫苗57亿多剂，但非洲只占其中的2%。谭德塞表示，世卫组织的目标是在今年年底前为每个国家至少40%的人口接种疫苗，在明年年中前为全球70%的人口接种疫苗。但世卫组织数据显示，非洲目前只有两个国家达到40%的目标。

上个月，国际货币基金组织、世界银行和其他国际组织敦促世界领导人加速全球冠病疫苗接种的步伐，这些组织指出，相比在高收入国家有近半的成年人口已接种疫苗，在最低收入国家中成年接种者仅2%不到。它们指出，各国承诺捐出的疫苗中，实际上交付的剂量不到10%。