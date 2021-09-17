美英澳成立新三边安全伙伴关系 澳获协助自制核动力潜舰 中方批破坏区域和平

新的安全架构结合军事与外交，并在包括网络、人工智能、量子科技及深海能力等科技领域合作，加强信息科技的分享。分析认为，这是自二战以来，三国达成的最重大的安全安排。

（华盛顿／堪培拉综合电）美国、英国和澳大利亚周三（9月15日）宣布成立新的三边安全伙伴关系，引人注目的是美英会以技术转移支持澳洲自制核动力潜舰。这项宣布随即引来中国的强烈反应，抨击这会破坏区域和平。

美国总统拜登15日下午在白宫与英国首相约翰逊和澳洲总理莫里森联合举行视频记者会时，共同宣布建立名为“AUKUS”（三国名字缩写组成）的三边安全倡议。

三国领导人指出，这是深化印太地区的外交、安全与防务合作，迎接21世纪的挑战。拜登说：“我们必须应对现有区域战略环境以及演变，因为三个国家和全球的前途，取决于未来数十年印太持续的自由与开放带来的蓬勃发展。”

莫里森强调，让澳洲获取核潜艇技术是重要的决定，而这将让世界更安全。他说，澳洲“不会寻求拥有核武器或建立民用核能力”，澳方会继续履行其核不扩散义务。

拜登和约翰逊也强调，澳洲未来装备的核动力潜艇将仅配备常规武器系统。美方认为，这将让澳洲海军能长时间隐秘行动，在印太发挥阻吓力量。

澳洲周四宣布，将会建造八艘核动力潜艇，潜艇将在南澳洲首府阿德莱德建造。至今世界上只有美、英、法、俄、中国和印度六国拥有核动力潜舰，因此澳洲将成为第七个。

美国官员说，拜登上周四同中国领导人习近平通电话时，并没有提到这项计划的细节，不过当时有强调美国“决心在印太扮演更强大的角色”。

在宣布之前，莫里森与好几个国家领导人通电话，尝试向包括新加坡和新西兰等国家保证，这是基于确保“印太的安全与繁荣”而做出的决定。

新的安全架构结合军事与外交，并在包括网络、人工智能、量子科技及深海能力等科技领域合作，加强信息科技的分享。分析员认为，这是自二战以来，三国达成的最重大的安全安排。据知，三国经过好几个月的磋商达成协议，会谈期间英国表示要在印太区域有更多参与。

美方官员说，之前华盛顿只在1958年与英国分享过一次核驱动技术，并说：“这项技术极为敏感。就政策的多方面考量而言，这是一次例外。我不认为往后会有类似之举。”

三国领导人在视频会议上做出宣布时只字不提中国，拜登政府官员表示此举并非针对北京。然而，外界普遍认为，这项新合作的目标很明确，就是要因应中国日益增长的军事威胁。

美国高官说，美国在亚洲的传统盟友日本、韩国、泰国和菲律宾等，加上新盟友如印度、印度尼西亚及越南等国家，还有四方安全对话机制QUAD；如今加上这个新的AUKUS合作框架，将形成更宽广的战略，应对21世纪最大的挑战。

法外长斥澳“在背后捅刀”

中国驻华盛顿大使馆对此表示，各国应“摆脱冷战思维和意识形态偏见”。中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会更谴责三国的行动破坏区域和平与稳定。他表示中国将密切留意局势演变。

澳洲邻国新西兰首先出来表态。新西兰总理阿德恩周四说，澳洲的核动力潜艇不能进入新西兰水域。阿德恩说：“新西兰关于禁止核潜艇进入本国水域的立场不变。”

批评者认为，美英澳三国这项合作将招致法德等欧洲盟友不满。美国在核问题上对盟友和对手采取双重标准，也将扰乱原本已陷僵局的伊核问题谈判。

华盛顿智库卡内基国际和平基金会核政策项目联合主任阿克顿认为，三国此举开了一个“非常具有破坏性的先例”，对国际防止核扩散工作造成非常大的损害。

法国政府周四批评澳洲决定与美英合作建造核潜艇，舍弃与法国的潜艇交易，背离法澳原先合作精神。声明说：“当我们在印太面对前所未有的挑战时，美国选择将法国这样的欧洲盟友和伙伴，排除在与澳洲的长久伙伴关系之外……法国只能表示知悉并感遗憾。”

法国外长勒德里昂接受当地电台访问时说，澳洲背叛了法国的信任，称“这是在背后捅刀”。