分析：犹如冒险进入未知水域 澳洲发展核潜艇与中国关系将恶化 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月17日 5:00 AM 美国总统拜登（中）周三在白宫与澳大利亚总理莫里森（左）和英国首相约翰逊举行线上记者会，宣布三国展开安全合作。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国前国家情报总监克拉珀表示，澳洲在走出大胆的一步，因为澳洲的经济相当依赖与中国的贸易，“显然，中国将视此为挑衅”。澳洲前总理基廷认为，此举将把澳洲锁定在“美国对抗中国的任何军事交锋中”。（悉尼综合电）分析认为，澳大利亚决定发展核动力潜艇是冒险，犹如进入未知水域。澳洲向来反对核扩散，在事先没有公开辩论及给予警告的情况下，总理莫里森的宣布被指无视澳洲的政治禁忌，令国内人士感到意外。对外而言，澳洲今后与中国的关系将日趋恶化。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 澳洲 潜艇 AUKUS 美国 英国内阁改组多名官员调职 包括被评不称职外长与教长 早说