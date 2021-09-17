分析：犹如冒险进入未知水域 澳洲发展核潜艇与中国关系将恶化

美国前国家情报总监克拉珀表示，澳洲在走出大胆的一步，因为澳洲的经济相当依赖与中国的贸易，“显然，中国将视此为挑衅”。澳洲前总理基廷认为，此举将把澳洲锁定在“美国对抗中国的任何军事交锋中”。

（悉尼综合电）分析认为，澳大利亚决定发展核动力潜艇是冒险，犹如进入未知水域。澳洲向来反对核扩散，在事先没有公开辩论及给予警告的情况下，总理莫里森的宣布被指无视澳洲的政治禁忌，令国内人士感到意外。对外而言，澳洲今后与中国的关系将日趋恶化。