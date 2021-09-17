朝鲜证实试射“列车”搭载两弹道导弹

朝鲜昨日证实，周三试射由“列车”搭载的两个弹道导弹。分析指出，虽然继前苏联之后，俄罗斯采用的列车导弹发射方式有利于同时发动突袭攻击，但实际部署的效果还是未知数。

朝中社昨日报道，朝鲜15日发射两个导弹，精准击中800公里外目标，目的在于测试新的“铁路导弹系统”，以对威胁朝鲜的任何势力进行可能的反击。15日的试射行动是由今年1月朝鲜第八次党代会上新组建的“铁路机动导弹团”所执行。