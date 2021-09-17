朝鲜局势 朝鲜证实试射“列车”搭载两弹道导弹 订户 来自 / 联合早报 文 / 姜贵瑛 首尔通讯员 发布 / 2021年9月17日 5:00 AM 朝中社昨天发布照片，显示朝鲜军方15日成功试射铁路机动导弹。朝中社说，此次检查发射训练的目的是，确定首次实战部署的铁路机动导弹系统的实用性，评估新组建的导弹团的备战状态和火力任务执行能力，并熟悉实战行动程序。（路透社） 字体大小: 小 中 大 朝鲜昨日证实，周三试射由“列车”搭载的两个弹道导弹。分析指出，虽然继前苏联之后，俄罗斯采用的列车导弹发射方式有利于同时发动突袭攻击，但实际部署的效果还是未知数。朝中社昨日报道，朝鲜15日发射两个导弹，精准击中800公里外目标，目的在于测试新的“铁路导弹系统”，以对威胁朝鲜的任何势力进行可能的反击。15日的试射行动是由今年1月朝鲜第八次党代会上新组建的“铁路机动导弹团”所执行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 朝鲜 列车导弹 英国内阁改组多名官员调职 包括被评不称职外长与教长 早说