朝鲜局势

朝鲜证实试射“列车”搭载两弹道导弹

订户

来自 / 联合早报

文 /
姜贵瑛

首尔通讯员

发布 / 2021年9月17日 5:00 AM

朝中社昨天发布照片，显示朝鲜军方15日成功试射铁路机动导弹。朝中社说，此次检查发射训练的目的是，确定首次实战部署的铁路机动导弹系统的实用性，评估新组建的导弹团的备战状态和火力任务执行能力，并熟悉实战行动程序。（路透社）
朝中社昨天发布照片，显示朝鲜军方15日成功试射铁路机动导弹。朝中社说，此次检查发射训练的目的是，确定首次实战部署的铁路机动导弹系统的实用性，评估新组建的导弹团的备战状态和火力任务执行能力，并熟悉实战行动程序。（路透社）

字体大小:

朝鲜昨日证实，周三试射由“列车”搭载的两个弹道导弹。分析指出，虽然继前苏联之后，俄罗斯采用的列车导弹发射方式有利于同时发动突袭攻击，但实际部署的效果还是未知数。

朝中社昨日报道，朝鲜15日发射两个导弹，精准击中800公里外目标，目的在于测试新的“铁路导弹系统”，以对威胁朝鲜的任何势力进行可能的反击。15日的试射行动是由今年1月朝鲜第八次党代会上新组建的“铁路机动导弹团”所执行。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容