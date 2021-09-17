以色列研究：为60岁及以上人士接种第三剂疫苗 施打辉瑞追加剂可显著降低发病率

研究发现，以色列开始为国民注射追加剂后的几周，原本从7月下旬的70多起猛增到8月中旬的600起的重症病例数，开始稳定下来，目前低于700起。接种第三剂的人的感染率也很低。另一方面，辉瑞和莫德纳的分析也表明，它们的冠病疫苗功效会随着时间的推移而减弱。辉瑞与莫德纳都表示有必要接种追加剂。

（耶路撒冷综合电）正当全球正在热烈讨论是否应该接种冠病疫苗追加剂的时候，以色列一项研究显示，为60岁及以上人士施打第三剂辉瑞冠病疫苗，可显著降低冠病发病率；辉瑞和莫德纳的分析也表明，它们的冠病疫苗功效会随着时间的推移而减弱。

根据周三发表在《新英格兰医学杂志》上的研究报告，以色列研究人员分析了110万个60岁及以上以色列人的数据；他们至少在五个月前接种了两剂疫苗，然后要么接种了追加剂，要么没有。

12天后，接受第三次注射的人确诊感染冠病的可能性，是没有注射第三针的人的11分之一；染上重症的可能性是没有接种追加剂的人的20分之一。

以色列去年12月开始为其国民接种疫苗，到了今年6月，染病人数寥寥可数，以色列于是解除了所有限制措施。但是，当确诊病例在夏季再次激增时，卫生专家面临一个关键问题：病例数激增是由于辉瑞／BioNTech疫苗在第二次注射后五个月的效力减弱造成的，还是德尔塔变体突破了疫苗的保护作用？

研究发现，以色列开始为国民注射追加剂后的几周，原本从7月下旬的70多起猛增到8月中旬的600起的重症病例数，开始稳定下来，目前低于700起。接种第三剂的人的感染率也很低。

曾担任以色列卫生部总监、现任职于以色列魏茨曼科学研究院的巴巴什说，这些因素清楚地表明“免疫力下降是引发第四波疫情的原因”。“当免疫力减弱遇到高传染性的变体如德尔塔时，就是一场灾难。”

另外，辉瑞在提交给美国食品和药物管理局（FDA）的文件中说，由于其疫苗的功效会随着时间的推移逐渐减弱，美国当局应该批准在接种第二剂疫苗的六个月后施打追加剂。

药管局周三公布了这些文件，供外部专家委员会审议。该委员会将于周五开会，就药管局是否应批准额外注射进行投票。

辉瑞：在接种第二剂后 疫苗效力每两个月下降约6%

辉瑞说，其临床试验数据显示，在接种第二剂后，疫苗效力每两个月下降约6%；在较早接种的人群中，被病毒突破而染病的病例发生率更高。

辉瑞还指出，来自以色列和美国的真实世界数据显示疫苗的有效性正在下降。

另一家疫苗制造商莫德纳也在周三说，该公司展开的一项大规模临床试验的最新数据表明，其疫苗提供的保护作用会随着时间的推移而减弱，显示有必要接种追加剂。

莫德纳总裁霍格在与投资者举行电话会议时说：“这只是一个估计，但我们确实相信这意味着当你展望秋冬季时，免疫力减弱估计将导致冠病病例至少增加60万起。”。

霍格没有预测会有多少重症病例，但表示有些病人将需要住院治疗。

莫德纳的分析显示，与大约八个月前接种疫苗的人相比，大约13个月前接种疫苗的人的感染率更高。此次研究在7月至8月间展开，那时主要传播的冠病菌株为德尔塔变体。

莫德纳已经在9月1日向美国药管局提交申请，寻求获得接种追加剂的授权。霍格说，其第三针研究的数据表明，追加剂可以将中和抗体的水平，提高到甚至高于第二次接种后的水平。

“我们相信这将减少冠病病例。我们还认为，随着我们试图结束大流行，第三剂莫德纳疫苗有可能在明年的大部分时间里显著延长免疫力。”