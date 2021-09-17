美国四人“平民太空团”成功升空 将环绕地球飞行三天

美国太空探索技术公司（SpaceX）于美东时间周三晚上8时02分（新加坡时间周四早上8时02分）把四个平民送上太空，展开首个平民环绕地球之旅。这个太空“旅行团”将绕地球飞行三天。

参与这次代号“Inspiration4”航天任务的这四名非专业宇航员为美国亿万富翁企业家－Shift4 Payments公司创始人兼总裁艾萨克曼（38岁）、在童年时期战胜了癌症的阿西诺（29岁）、地质学博士和科学传播者普罗克特（51岁）及航天数据工程师森布罗斯基（42岁）。