美国四人“平民太空团”成功升空 将环绕地球飞行三天 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月17日 5:00 AM 参与这次代号“Inspiration4”航天任务的四人森布罗斯基（左起）、阿西诺、艾萨克曼以及普罗克特，在飞船升空后体验零地心吸力的兴奋时刻。（路透社） 字体大小: 小 中 大 美国太空探索技术公司（SpaceX）于美东时间周三晚上8时02分（新加坡时间周四早上8时02分）把四个平民送上太空，展开首个平民环绕地球之旅。这个太空“旅行团”将绕地球飞行三天。参与这次代号“Inspiration4”航天任务的这四名非专业宇航员为美国亿万富翁企业家－Shift4 Payments公司创始人兼总裁艾萨克曼（38岁）、在童年时期战胜了癌症的阿西诺（29岁）、地质学博士和科学传播者普罗克特（51岁）及航天数据工程师森布罗斯基（42岁）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 太空 SpaceX 地球 太空之旅 英国内阁改组多名官员调职 包括被评不称职外长与教长 早说