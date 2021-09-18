美澳进一步扩大军事合作 更多美军和军机将在澳洲轮替部署

除了向澳洲轮流部署所有类型的美国军用飞机，以加强空中合作之外，美澳也建立联合后勤维持与维修能力，以支援包括在澳洲的潜艇和水面战斗舰艇。

（华盛顿综合电）继协助澳大利亚发展核动力潜水艇之后，美国和澳洲周四宣布进一步扩大军事合作，将在澳洲轮替部署更多美军，包括轮替部署所有类型的美国军机。

正在华盛顿访问的澳洲国防部长达顿在与美国防长奥斯汀会晤后在联合记者会上宣布，更多美军今后将轮流派驻澳洲，双方也将合作开发导弹和炸药。早前澳洲总理莫里森透露，澳洲将购买长程战斧（Tomahawk）巡航导弹；而约2200名美军将在今年派驻澳洲北部达尔文市。

达顿说，双方将“显著加强军力合作、提高联合作战能力，并且深化在印度太平洋地区的联盟活动”。

除了向澳洲轮流部署所有类型的美国军用飞机，以加强空中合作之外，美澳也建立联合后勤维持与维修能力，以支援包括在澳洲的潜艇和水面战斗舰艇。

奥斯汀说，这次会议批准了“重大的军力行动计划”，将扩大美国在澳洲的力量。

美英澳周三宣布成立新的三边安全伙伴关系，美国和英国将以技术转移支持澳洲自制核动力潜舰。虽然三国没有指明此举的抵抗对象，但一般认为是针对中国。中方立即做出的强烈回应，抨击美英澳在破坏区域和平，加剧区域军备竞赛及损害国际核不扩散的努力。

白宫周四为向澳洲提供核潜艇技术的决定辩护。白宫新闻秘书普萨基对记者说，尽管美国越发担忧中国在印度太平洋区域的影响力，但周三宣布的协议并非针对中国。普萨基说：“我们不寻求与中国发生冲突”。

美国国务卿布林肯说，过去几个月北京已经看到，面对经济报复威胁，澳洲并不屈服于压力，因此施压无法奏效。他表示，美国不会坐视不理，让澳洲单独承担压力。

澳洲与美英达成了发展核动力潜艇的协议，舍弃原先与法国总额400亿美元（约538亿新元）的潜艇合同，令法国深感不满。美国试图加以安抚。

军事分析家说，核动力潜艇将让澳洲有能力在整个区域范围执行长时间的任务。

达顿解释说，澳洲选择与美英合作“是基于国家安全的最佳利益，以及印太的安全与和平”。

此外，达顿透露，澳洲今后将与区域合作伙伴国家，展开更多联合演习。达顿指出，印度尼西亚、越南和韩国是澳洲在本区域的伙伴国家。他说，这些国家了解美澳多年来所秉持的价值观。