四人登记竞选自民党总裁 河野与岸田备受看好

日本自民党总裁选举确定为四角战，不过一般认为，这是河野太郎和岸田文雄之间的争夺战。

自民党总裁选举昨天提名，正式登记竞选的是现任行政改革担当大臣河野太郎（58岁）、前外长岸田文雄（64岁）、前总务大臣高市早苗（60岁）、代理干事长野田圣子（61岁）。投计票定本月29日进行。按惯例，执政党总裁将出任首相。

四名候选人在登记参选之后即在自民党本部发表竞选演说，论述主要政见，如何应对疫情和抢救疲惫经济是共同主题。

河野太郎强调，若当选，他要推出规模达22万亿日元（约合2690亿新元）的经济振兴配套。他在民调中领跑，在党内少壮派中也广受支持，拥有很强的号召力。

推特粉丝有200多万的河野说：“总裁选举，我最大的动力来自日本民众的支持。”

日本媒体认为，河野展现了无比的自信，认定他可为自民党在大选中吸引选票。

岸田文雄实力与河野旗鼓相当。这位岸田派系领导人除了巩固了派系内部的支持，据报道他也渗透了河野所属的麻生派系。

岸田在昨日的出征仪式上也展示了十足的战斗力。“我最关切的是，如何恢复民众对自民党的信心，要尽所能让民众对我的政策产生共鸣。”

他日前拜访了日本最大经济团体“经团连”，誓言要创造日本版的资本自由主义经济。他指安倍经济政策留下了贫富悬殊的后遗症，必须以“收入倍增计划”来纠正。他还称若当选，“要在任内实现修宪”。

高市得到前首相安倍晋三及党内保守派议员的支持，她提出“日本经济强韧化计划”，并主张修宪。

野田起步较晚，提名前夕刚凑齐20名推荐人，勉强跨过参选门槛。她表示重视自民党多样化建设，强调要照护儿童、女性及残疾者的利益。