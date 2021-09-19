对美澳潜艇交易不知情大感愤怒 法国召回驻美澳大使史无前例

法国外长勒德里昂发表声明说：“此事的后果是，法国对所谓的盟友、伙伴关系和印太对欧洲的重要性的理解因此受到影响，这一事件严重性非比寻常。”

（华盛顿综合电）美国要提供核动力潜艇给澳大利亚，触怒了与澳洲有潜艇合同的法国，引发轩然大波，法国前所未有地召回驻美国和澳洲的大使。据《纽约时报》，美澳在商讨核动力潜艇交易时全程隐瞒法国，以致交易公开后法国大发雷霆。

法国总统马克龙周五（9月17日）下令召回大使，外长勒德里昂发表声明说，美国和澳洲9月15日宣布达成向澳洲提供核潜艇的协议，导致法澳签署的潜艇合同告吹，这一事件“严重性非比寻常”。

勒德里昂说，这是“盟友和伙伴之间不可接受的行为”，因此法国决定立即召回驻美澳的大使。他说：“此事的后果是，我们对所谓的盟友、伙伴关系和印太对欧洲的重要性的理解因此受到影响。”

勒德里昂在三天前甚至称法国被盟友“在背后捅了刀”。

美国总统拜登周三宣布美英澳缔结新的防卫联盟，美国将提供核动力潜艇技术给澳洲，以及在网络防卫、人工智能和海底能力方面分享技术。此联盟普遍被视为意在对抗中国日益强大的军力。可是，法国却因此丧失价值500亿澳元（约490亿新元）的潜艇合同。

法国外交部谴责美澳，对英国则只字不提。不过，外交界消息说，法国也不满英国在这个问题上投机取巧。

国与国之间交恶，召回大使是最后的外交手段，而这样的事发生在盟友之间更非比寻常。

白宫对法国的决定表示遗憾，美国国务院则表明“高度重视”法国这个重要盟友，并要设法修补关系。

在华盛顿访问的澳洲外长佩恩说：“澳洲理解法国对我们的决定感到很失望，但此决定是基于我们对国家安全利益的考量。”

据《纽约时报》，美英澳多个月前就开始商讨新联盟包括核潜艇交易，却一直把法国蒙在鼓里。

报道引述美国和英国的匿名官员称，澳洲在拜登上台后不久就找上门，对美英设计的核动力潜艇表示兴趣。澳方担心，法国的传统动力潜舰大约15年后交付时恐怕已落伍。澳方认为美英潜艇的隐秘性更高，可以在南中国海巡逻而较不易被中国侦测到。

官员透露，澳方知道美国有相同看法，因为拜登曾与助手们提到，法国的潜艇没能力跨越太平洋，隐蔽技术不足，无法出其不意地在中国岸外出现。

分析：拜登上台八个月 外交上连连“失误”

法澳早在2016年便签署潜艇合同，澳洲未曾表示有意取消。美国也一直没有向法国打招呼，直到周三正式宣布美英澳安全联盟之前几小时，拜登的高级助手才知会法国。美澳官员显然担心，如果让法国事先知情，恐怕会搅局。

彭博社分析指出，拜登政府上台八个月来在外交上连连“失误”，除了此次潜艇事件，从阿富汗撤军、拒绝解除对欧旅游限制等都激怒盟友，连支持者都抨击。

学者指出，美国只顾自身利益，只会让盟友反感。布鲁金斯研究所美欧研究中心的访问学者贝林说：“尽管美国对盟友说了不少好话，但预料美国会在符合本国利益的情况下，单方面采取更多行动。我认为，欧洲会觉得美国不照顾他们的利益。”