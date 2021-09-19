简化入境冠病检测次数提振旅游业 英国两周后大幅放宽入境政策

从10月4日起，英国将废除“信号灯”系统，而只分高风险的红色名单和低风险名单；此前在橙色和绿色名单上的国家将一概列入低风险名单，从这些国家与地区出发的旅客不再须要在抵境前三天接受聚合酶链式反应检测。

（伦敦综合电）英国政府宣布将在两周后大幅放宽英格兰的入境政策，简化入境冠病检测次数，以提振旅游业。

英国交通部长沙普斯周五说：“今天公布的改变意味着系统会更简单、更直接。新系统可减少检测和降低成本，让更多人外出旅游、见亲人或开展业务，同时为旅游业提供动力。”

他表明：“公共卫生一直是英国国际旅行政策的核心。英国已有4400万人完成疫苗接种，如今我们可以适当更新防疫结构以反映新的情况。”

从10月4日起，英国将废除“信号灯”系统，而只分高风险的红色名单和低风险名单；此前在橙色和绿色名单上的国家将一概列入低风险名单，从这些国家与地区出发的旅客不再须要在抵境前三天接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

到了10月底，来自非红色名单国家与地区、并已完成疫苗接种的旅客，可通过较廉宜的快速冠病检测取代抵境隔天须做的PCR检测。快速检测结果呈阳性者才须隔离，并接受PCR检测。

从红色名单国家与地区入境者仍须在指定酒店隔离10天，并接受PCR检测。

新措施只适用于英格兰

这些措施只适用于英格兰，苏格兰、威尔士和北爱尔兰可自行决定如何调控入境政策，但地方当局一般会根据英国政府公布的政策进行相应调整。

英国卫生部长贾维德说：“随着全球疫苗接种持续加速，越来越多人获得保护，我们的条例与规则应跟上步伐。”

旅游机构对英国政府的宣布表示欢迎。英国商会指出，放宽限制可在疫情带来诸多不确定性后，为旅客和企业提供“急需的信心和明确性”。

不过，英国民航机师协会代秘书长乔克说：“要让英国航空业重新真正起飞还有很长的路要走。在经历一个可怕的夏季后，这个行业处境仍岌岌可危。”

英国政府为强制休假的员工支付薪酬的措施将于本月底结束。乔克说：“随着强制休假政策结束，资金紧张的航空公司将很难在需求回升时恢复运营。”

英国航空和旅游业至今已流失10万个就业岗位，过去几个月，英国航空和旅游业者一直要求政府对检疫制度进行深度改革，否则将失去更多就业机会。他们指责冠病检测和复杂条例导致英国旅游业复苏缓慢。

欧洲航空安全组织的数据显示，英国的旅游业复苏落后于其他国家。同疫情暴发前的水平相比，截至本月6日的两周里，在英国起降的航班减少了39%，而在法国、西班牙和意大利起降的航班少了24%至28%。