美最新研究：防止患者住院 莫德纳疫苗效力比辉瑞强生高 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月19日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国官方的最新研究显示，莫德纳冠病疫苗防止患者住院的效力比辉瑞或强生疫苗更高。美国疾病控制和预防中心（CDC）研究员对18州21家医院的数据进行分析后发现，辉瑞疫苗的效力会在四个月后下降，莫德纳则保持稳定。该研究涵盖了3月11日至8月15日期间住院的3689名成年冠病重症患者，这段时期德尔塔病毒开始扩散。这些病人当中，12.9%完成接种了莫德纳疫苗，20%接种了辉瑞疫苗，3.1%接种了强生疫苗。结果，莫德纳疫苗防止住院的有效性为93%，辉瑞88%，强生68%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国疾病控制和预防中心 冠病疫苗 莫德纳 强生 辉瑞 美国药管局专家顾问组否决 为16岁及以上人群追加接种 国际特稿：默克尔卸任 谁将领导德国？