美最新研究：防止患者住院 莫德纳疫苗效力比辉瑞强生高

美国官方的最新研究显示，莫德纳冠病疫苗防止患者住院的效力比辉瑞或强生疫苗更高。

美国疾病控制和预防中心（CDC）研究员对18州21家医院的数据进行分析后发现，辉瑞疫苗的效力会在四个月后下降，莫德纳则保持稳定。

该研究涵盖了3月11日至8月15日期间住院的3689名成年冠病重症患者，这段时期德尔塔病毒开始扩散。这些病人当中，12.9%完成接种了莫德纳疫苗，20%接种了辉瑞疫苗，3.1%接种了强生疫苗。结果，莫德纳疫苗防止住院的有效性为93%，辉瑞88%，强生68%。