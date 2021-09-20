为平息潜艇风波 拜登要与马克龙通话

澳洲总理莫里森坚称“几个月前”就已针对这笔交易提出疑问。法国外长勒德里昂则表示事件反映法国盟友的“谎言”和“表里不一”。为平息法国怒火，美国总统拜登已要求同法国总统马克龙通电话。

（悉尼综合电）法国与澳大利亚潜艇合约毁约事件继续发酵。澳洲总理和外长驳斥法国的指控，称澳洲取消订购法国潜艇之前，一直都对法国表现“坦白、透明和诚实”。法国外长则继续指控澳洲和美国说谎，其强烈语言极不符合外交用词，媒体分析说，巴黎看样子无意罢休。

为平息法国的怒火，美国总统拜登已要求同法国总统马克龙通电话。法国政府发言人昨天说，在拜登的要求下，两位领导人将在“未来几天内”通话，届时马克龙将要求拜登针对这起“看起来很像严重违反信任的行为”做出回应。

澳洲总理莫里森昨天在堪培拉召开的记者会上说，他理解法国政府对澳洲不履行合约感到“失望”，但坚称他本人和澳洲其他部长“几个月前”就已经针对这笔交易提出了疑问。

“我认为他们完全有理由知道我们非常担心攻击级潜艇的能力无法满足我们的战略需要；我们也明确表达了我们将根据我们的战略性国家利益做出决定。”

莫里森说，如果他在不理会情报和国防建议的情况下，继续遵守潜艇合约就是“失职”，而且将与澳洲的战略利益背道而驰。“我不后悔将澳洲的国家利益放在首位的决定。永远不会。”

澳洲外长达顿当天接受澳洲天空新闻访问时也说，澳洲政府一直“坦白、透明和诚实地”让法国知道，他们对这笔超出预算且落后于计划数年的交易感到担忧。

法核潜艇需充电不适合澳洲

达顿说，他理解“法国人感到生气”，但“有关澳洲政府并未提出这些担忧的说法，与公共记录上的内容和很长一段时间内公开发表的内容不符”。

达顿也说，堪培拉无法购买法国核动力潜艇，因为它们需要充电，而美国潜艇则不需要，因此只有后者适合无核的澳洲。

由于澳洲的新潜艇舰队预计还要数十年才能投入使用，达顿说，在此期间，澳洲可能会考虑向美国或英国租赁或购买现有潜艇。

澳洲是在与美国和英国缔结新的防卫联盟之后，宣布将撕毁与法国2016年达成的购买潜艇合约，因为美英会以技术转移支持澳洲自制核动力潜舰。澳洲撕毁合约引起法国强烈不满，法国总统马克龙周五召回驻美国和驻澳洲大使进行磋商。

法国外长勒德里昂周六接受法国电视台采访时说，澳洲撕毁与法国的潜艇合同转而与美英进行合作，这一事件造成“严重危机”，反映了法国盟友的“谎言”和“表里不一”。

勒德里昂说，他在美英澳正式宣布消息前一个小时，才被告知法澳潜艇合约将中止以及美英澳的新谈判。这一事件反映了法国盟友的“谎言”“蔑视”“表里不一”和严重的信任缺失。

勒德里昂还说，法国召回驻美国大使是“法美关系史上第一次”，这一重大政治举动表明危机的严重性。法国将重新评估自身立场，以捍卫自身利益。

勒德里昂还就法国为何不召回驻英国大使的问题做出了尖锐的回应。他说：“我们已经召回了驻堪培拉和华盛顿的大使以重新评估局势。至于英国，这没有必要。我们知道英国一直在投机取巧。所以没有必要让我们的大使回来解释。”

对于英国在首相约翰逊领导下将在美英澳协议中扮演什么角色，勒德里昂嘲讽道：“英国有点像第三个轮子（比喻多余、无足轻重）。”

勒德里昂也说：“应法国总统的要求，北约已开始对其基础进行反思。在马德里举行的下一届北约峰会将推出新的战略理念。显然，刚刚发生的事件将会对其带来影响。”

勒德里昂强调，美国此前突然从阿富汗撤军就没有与盟国协商，再加上此次潜艇合约事件，由此可见，“欧洲人应该团结起来共同捍卫自己的利益”。