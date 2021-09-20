“平民太空旅行团”顺利返回地球

美国太空探索技术公司的“平民太空旅行团”在环绕地球飞行约三天后，四名非专业宇航员周六成功返回地球，完成了有史以来第一次没有专业太空人随行的环绕地球轨道任务。

这次代号为“Inspiration4”航天任务的成功，标志着人类航天史的新篇章，以及商业太空旅游的里程碑。

根据美国太空探索技术公司（SpaceX）官网消息，载着四名“平民太空人”的龙飞船在美东时间周六傍晚7时06分（新加坡时间星期天早上7时06分）安全降落在佛罗里达州海岸附近的大西洋。之后SpaceX团队迅速将四人带到回收船上，并把龙飞船运回卡纳维拉尔角检测和整修，以备未来载人航天任务使用。