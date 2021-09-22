暂停近半年 印度下月恢复出口冠病疫苗

（新德里综合电）印度政府决定下月恢复已暂停了近半年的冠病疫苗出口。这意味，为贫穷国家提供冠病疫苗的进度有望改善。

印度是全球最大的疫苗生产地，素有“世界药房”之称，也是全球冠病疫苗获取机制（Covax）的主要供应源。然而，印度今年4月因为境内疫情恶化，急需大量疫苗而停止出口，这使Covax要向贫困国家分配冠病疫苗的工作受挫。印度当时因德尔塔变异毒株肆虐，冠病确诊和死亡病例暴增，疫情为全球第二严重，仅次于美国。

印度卫生部长曼达维亚周一发出声明说，印度将于10月份生产逾3亿剂冠病疫苗，今年最后三个月共生产10亿剂，可恢复为Covax供应疫苗。“过剩的疫苗供应将用于履行我们对世界的承诺，以共同抗击冠病。”

据报道，生产阿斯利康疫苗的印度血清研究所（SII）是针对Covax的主要初期供应方。

Covax合作方之一全球疫苗免疫联盟（GAVI）对印度的决定表示欢迎。发言人说，目前优先要做的是与印度政府和SII接触，以了解供应时间表。

上个月，印度一主要政府咨询小组的负责人表示，印度只有在今年内达到自家成年人口接种目标后，才会考虑在2022年恢复出口疫苗。

据彭博社追踪报告，印度14亿人口中，至今只14.5%完成接种。