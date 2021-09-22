观察人士：联大将探讨 冠病疫情与气候变化等议题

第76届联合国大会一般性辩论定21日在美国纽约联合国总部拉开帷幕。观察人士认为，广受关注的年度一般性辩论的重要议题是冠病疫情与疫苗分配、可持续复苏、气候变化和人道形势等话题。

百余位世界领导人将参加9月20日至27日举行的联合国大会。各国在疫苗出现前艰难地应对疫情，如今各国争论的是如何分配数十亿剂疫苗。大会以现场与会以及视频参与的混合模式举行。