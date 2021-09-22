观察人士：联大将探讨 冠病疫情与气候变化等议题 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月22日 5:00 AM 美国民众9月20日参加在纽约举行的全球疫苗公平分配活动。他们高举“重视人命而非金钱”“勿贪婪、与世界分享”以及“给予疫苗自由”等标语。拜登定22日主持一场虚拟疫情峰会，与各国领导人讨论如何支持贫困人口接种疫苗。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 第76届联合国大会一般性辩论定21日在美国纽约联合国总部拉开帷幕。观察人士认为，广受关注的年度一般性辩论的重要议题是冠病疫情与疫苗分配、可持续复苏、气候变化和人道形势等话题。百余位世界领导人将参加9月20日至27日举行的联合国大会。各国在疫苗出现前艰难地应对疫情，如今各国争论的是如何分配数十亿剂疫苗。大会以现场与会以及视频参与的混合模式举行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 联合国大会 冠状病毒19 冠病疫苗 气候变化 人道主义 早说 海地难民涉水 涌入美国得州