宣布额外捐赠5亿剂疫苗 拜登促各国最迟明年9月为七成人口接种

拜登在周三于联合国大会场外召开的冠病视频峰会上，宣布再捐出5亿剂疫苗。美国也将提供3.7亿美元帮助全球接种疫苗。拜登也宣布启动美欧疫苗合作伙伴关系，以加强美欧合作。

（华盛顿综合电）美国总统拜登周三（9月22日）促世界领袖，最迟明年9月为每个国家的七成人口接种冠病疫苗。为协助达成此目标，拜登宣布再捐出5亿剂辉瑞／BioNTech冠病疫苗，使美国承诺捐赠总量达到11亿剂。

拜登是在周三于联合国大会场外召开的冠病视频峰会上做出上述承诺。美国官员之前说，这些疫苗将从明年1月开始交付给低收入和中低收入国家。

拜登也说，美国将提供3.7亿美元（约5亿新元）帮助全球接种疫苗。他也宣布启动欧盟—美国冠病疫苗合作伙伴关系，以加强美欧在这方面的合作。

据了解，美国新承诺捐出的5亿剂疫苗将在美国生产，政府将为每剂疫苗支付约7美元（约9.5新元）。

今年6月，拜登政府同意购买并捐赠5亿剂疫苗。根据该合同的条款，美国将向辉瑞／BioNTech支付约35亿美元或每剂7美元的费用。

美国因计划为已完成接种的美国人注射追加剂而受到批评，因为目前世界各地仍有数以亿计的人无法获得疫苗。但拜登昨天为美国辩护说：“迄今为止，我们在美国每接种一剂疫苗，就会向其他国家捐赠三剂。”

周二，联合国秘书长古特雷斯在联大会议上谴责全球疫苗分配不均现象，称全球的道德评分为F等，也就是不及格。

不过，拜登承诺捐出更多疫苗的做法，受到国际特赦组织表扬。

该人权组织的主席卡拉马德说：“我们需要像拜登总统这样的领导人将数十亿剂药物放在桌面上并完成交付，否则这只是另一个空洞的姿态，生命将继续流失。”

国际特赦组织谴责疫苗制造商拒绝分享技术

国际特赦组织在周三发表的一份报告中指责冠病疫苗制造商将利润置于生命之前。

该组织指称，阿斯利康、BioNTech、强生、莫德纳、诺瓦瓦克斯（Novavax）和辉瑞都拒绝分享剂量或技术，以使世界上更多的人能够获得冠病疫苗。

该组织说，富裕国家的大多数人都接种了疫苗，但拉丁美洲、非洲和亚洲的部分地区已陷入新的危机，“每周都有数万起可预防的死亡病例”。

报告称，在全球注射的57.6亿剂疫苗中，只有0.3%流向了低收入国家，超过79%流向了中高收入国家。该组织希望较贫穷国家可在年底之前获得20亿剂疫苗。

IMF吁协调并加强问责 年底为各国四成人口接种

与此同时，国际货币基金组织首席经济学家戈皮纳特呼吁采取协调行动并加强问责制，以确保世界实现到今年年底为每个国家的四成人口接种冠病疫苗的目标。

戈皮纳特周二接受路透社采访时说，印度本周决定恢复疫苗出口是“解决方案的一个非常重要的部分”，但主要经济体也不得不加快疫苗交付以兑现他们的承诺。

戈皮纳特指出，富裕的七国集团成员国仅提供了他们承诺的疫苗总剂量的14%，只要将这一比率提高到50%，所提供的剂量就足以实现2021年的全球目标。

她说：“仅仅发布声明和承诺是不够的。你必须加以落实。”