美国大规模驱逐海地难民 联合国难民专员表示震惊

（日内瓦综合电）联合国难民事务高级专员对成千上万名滞留美国得克萨斯州边境难民的状况以及美国展开的大规模驱逐行动表示震惊，并呼吁美国政府根据国际准则保护避难申请者应有的权利。

美墨边境德尔里奥市在过去一周出现“史无前例”非法移民潮，超过1万4000名来自海地移民涉水穿过美国与墨西哥边境河流涌入美国。美国在刚过去周末展开大规模行动，把大批海地难民驱逐出境。

有摄影记者拍到美国骑警在界河驱赶移民。照片显示，有警察从马背上俯身，牢牢抓住一名黑人；也有骑警挥舞马鞭，威慑难民。白宫已为处理难民手段不当广受批评。

未审查保护需求就驱逐 联合国：与国际规范不符

联合国难民事务高级专员格兰迪周二（9月21日）发表声明，表示对所看到难民所处恶劣情况感到震惊，并指这1万4000多名海地人是“在经历了艰苦的旅程后才聚集在这里”。

格兰迪也敦促美国取消自2020年3月以来实施的《第42条健康相关限制》。这项由美国前总统特朗普政府实施的政策，以防止传染病为由，授权边防人员阻止移民涌入美国。他称，这些限制“剥夺了抵达美国西南陆地边界大多数人寻求避难的机会。”格兰迪还说：“根据规定，在没有审查保护需求的情况下，对个人进行大规模驱逐，这与国际规范不符。”

据报道，这是该机构自这场危机开始以来最强硬的声明。根据国际法，“强制遣返”——将寻求庇护者遣返到他们有可能受到迫害和生命威胁的地方——是非法的。

联合国人权办公室发言人乌尔塔多也说：“我们严重关切的是，其中一些人没有得到他们需要的保护。”