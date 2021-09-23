墨尔本附近发生罕见6级地震 莫里森：无重大身亡报告 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月23日 5:00 AM 在22日地震发生后，墨尔本热门购物区查佩尔街一栋建筑物局部坍塌，引来市民与记者注目。（法新社） 字体大小: 小 中 大 澳大利亚维多利亚州首府墨尔本附近地区22日发生6.0级地震，这是该国有记录以来的强烈地震之一。澳大利亚地球科学局说，地震的震中在维多利亚州的曼斯菲尔德镇（Mansfield）附近，约位于墨尔本东北部200公里，震源深度为10公里。有一次余震的震级为4.0。气象局发表声明说，澳大利亚大陆、岛屿及领地没有受到海啸威胁。据美国地质调查局地震信息网数据，地震发生于当地时间9时15分（新加坡时间7时15分）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 地震 澳大利亚 墨尔本 悉尼 阿德莱德 美英会谈重申牢固关系 但拜登未承诺推进两国自贸协定 早说