墨尔本附近发生罕见6级地震 莫里森：无重大身亡报告

澳大利亚维多利亚州首府墨尔本附近地区22日发生6.0级地震，这是该国有记录以来的强烈地震之一。

澳大利亚地球科学局说，地震的震中在维多利亚州的曼斯菲尔德镇（Mansfield）附近，约位于墨尔本东北部200公里，震源深度为10公里。有一次余震的震级为4.0。气象局发表声明说，澳大利亚大陆、岛屿及领地没有受到海啸威胁。据美国地质调查局地震信息网数据，地震发生于当地时间9时15分（新加坡时间7时15分）。