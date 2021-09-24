莫德纳首席执行官：疫苗产量增加供应获保障 全球冠病疫情有望一年内结束

莫德纳首席执行官班塞尔说：“按照过去六个月整个行业产能的扩张情况来看，到明年中，我们应有足够疫苗来为地球上的每个人进行接种，并且还可能根据需要接种追加剂。”

（苏黎世／华盛顿综合电）莫德纳首席执行官班塞尔预计，随着冠病疫苗产量增加、全球供应获得保障，冠病疫情有望在一年内结束。

班塞尔（Stephane Bancel）接受瑞士《新苏黎世报》访问时说：“按照过去六个月整个行业产能的扩张情况来看，到明年中，我们应有足够疫苗来为地球上的每个人进行接种，并且还可能根据需要接种追加剂。”他补充说，不久后就连婴儿也能接种冠病疫苗。他指出，由于德尔塔变种毒株传染性很强，即使是没有接种疫苗的人，也会在染疫后自然产生抗体。“这样一来，我们最终会进入类似流感的情况。你要么接种疫苗，过个好冬，要么不接种疫苗，然后面对可能生病甚至是住院的风险。”

被问及这是否意味着人们将可在明年下半年恢复正常生活，班塞尔回应说：“我想，从今天算起，应该是一年内。”

他也预计，各国政府将批准已完成接种的人群注射追加剂，因为去年秋季接种的高危群体，如今无疑需要补充抗体。

他还透露，莫德纳正进行临床试验，以测试针对德尔塔毒株改良的疫苗效力，这些疫苗将成为明年接种的加强剂的基础。该公司也针对德尔+贝塔毒株进行试验，科学家认为，这可能是下一个流行的变种毒株。

此外，美国食品与药物管理局（FDA）经过连日讨论后，周三宣布紧急授权，允许65岁以上年长者、18岁至64岁高危人群，以及工作有较高染疫风险的三个群体接种第三剂辉瑞疫苗，但必须与第二针相隔至少六个月。此次授权仅限辉瑞疫苗，不包括同样以信使核糖核酸（mRNA）技术为基础的莫德纳疫苗。

研究：孕妇接种mRNA疫苗会将高水平抗体转给婴儿

美国疾病控制与预防中心的专家小组，周四将针对FDA的追加剂政策投票表决，该预防中心必须批准追加剂计划才能正式启动。美国上个月已批准免疫系统功能不佳的民众接种额外疫苗。根据数据，全美已有超过200万人打过追加剂。另一方面，美国研究发现，接种mRNA冠病疫苗的孕妇，会将高水平的抗体转移给婴儿。针对36名新生婴儿的检测显示，在他们的母亲完成接种辉瑞或莫德纳疫苗后，这些婴儿体内也都具有冠病病毒抗体。

这或有助于鼓励更多妇女在孕期进行接种。尽管有越来越多证据表明产前接种是安全的，但据美国疾病控制与预防中心（CDC）截至本月11日的数据，全美18岁至49岁孕妇中仅有30%接种疫苗。

这是首个通过测量脐带血中的抗体水平，来区分婴儿免疫力是来自疫苗或感染的研究之一。研究人员除了在脐带血中寻找冠状病毒棘突蛋白，也进行了核衣壳蛋白（Nucleocapsid protein）检测；后者在染疫后才会出现。此前的研究则只着重在病毒棘突蛋白上。

研究人员建议所有孕妇接种冠病疫苗。目前，研究团队正在分析来自更大研究群体的结果，同时了解从母体获得抗体的婴儿免疫力能够维持多久。