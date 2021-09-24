日本与意大利承诺捐出逾1亿剂疫苗

（东京综合电）日本和意大利在美国主办的冠病视频峰会上承诺捐出更多冠病疫苗，当中日本捐出的疫苗剂量将翻一番，意大利翻两番。

日本首相菅义伟周四（9月23日）在峰会上说，日本将总共捐出约6000万剂疫苗给有需要的国家。日本之前已经承诺向全球冠病疫苗获取机制（COVAX）捐出3000万剂疫苗和10亿美元（13.5亿新元）。

他说：“日本已向全球多个国家和地区提供了约2300万剂疫苗，这是迄今为止世界上第三大的疫苗供应量。”

意大利总理德拉吉则说，意大利计划在年底之前为其他国家提供4500万剂疫苗。德拉吉政府之前承诺捐出1500万剂疫苗，当中近半数已经交付。

在周三的冠病视频峰会上，美国总统拜登承诺再捐5亿剂疫苗，使美国捐赠的疫苗总价量达到超过11亿剂。

美国国务卿布林肯说，他将在年底前召集全球外长开会，以确保各国落实他们为抗击冠病大流行所做的承诺。“我们必须持续参与，继续对自己负责，才能取得真正的进展。”

另一方面，白宫官员透露，美国副总统哈里斯将在一场关于预防未来流行病的冠病视频会议上，呼吁世界各国和公司设立一个100亿美元的全球卫生基金，为未来可能暴发的流行病做准备，并宣布美国提供2.5亿美元的捐款来启动这项工作。

他说，新的全球卫生安全金融中介基金将由世界银行负责整合资源。他也说，哈里斯还将呼吁各国成立一个全球卫生威胁委员会，把应对生物威胁提升到国家领导人级别，以加强问责。