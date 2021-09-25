面对海平面上升直接威胁 低洼国家吁富国积极制止气候变暖

马尔代夫总统萨利赫周二在联合国大会上说：“1.5摄氏度和2摄氏度之间的差距，对马尔代夫而言等同于死刑。”

（联合国路透电）低洼国家纷纷在本周联合国大会上恳请富裕国家采取更积极、更强有力的行动来制止全球气候变暖。

发达经济体未能有效抑制温室气体的排放，导致海平面上升，直接威胁四面环海的岛屿和地势低洼的国家。

太平洋马绍尔群岛总统柯布亚周三（9月22日）通过预录演讲对出席联合国大会的各国领袖说：“我们没有高地，根本无路可退……全球不可再拖延实现（巴黎协定的）气候雄心。”

根据2015年达成的《巴黎协定》，缔约国同意加强应对气候变化威胁，把全球平均气温升幅控制在1.5摄氏度以内。要达到这一目标，全球须在2030年减排50%，2050年实现净零排放。

马尔代夫总统萨利赫周二在联合国大会上说：“1.5摄氏度和2摄氏度之间的差距，对马尔代夫而言等同于死刑。”

两大碳排放国中美要引领全球抗击气候变化

南美洲国家圭亚那总统阿里批评温室气体排放大国没有遵守减排承诺，并警告气候变化所造成的人命流失将甚于冠病疫情。他指出，气候变暖足以带来灾难性的后果，而首当其冲的却是温室气体排放量居于全球末端的小岛国及低洼海岸线国家如圭亚那，这“不仅不公平，也不公正”。

世界两大碳排放国中国和美国在联合国大会上摆出要引领全球抗击气候变化的姿态。美国总统拜登周二在会上发言时承诺，美国将增加对较贫穷国家的财政援助，协助它们应对气候变化，到了2024年援助金额将增加一倍至114亿美元（约合154亿新元）；中国国家主席习近平则承诺，中国将不再新建境外煤电项目，并将大力支持发展中国家走绿色能源与低碳发展道路。

联合国气候大会将于10月31日至11月12日在英国格拉斯哥举行，联合国秘书长古特雷斯日前警告，该大会“失败的风险很高”，因为发达国家和发展中国家之间互不信任。

沿岸地势低洼的南美洲国家苏里南总统单多吉呼吁各国在来临的联合国气候大会就减排作出“雄心和具有可行性的承诺”，他也促请发达国家尽快落实10多年前所许下的承诺，即到了2020年每年向发展中国家提供1000亿美元。

作为联合国气候大会东道主，英国首相约翰逊周三促请各国领袖到时集体承诺将在2050年实现净零排放。他警告，按照当前的趋势，全球气温将在本世纪末上升2 .7摄氏度或更多。

约翰逊说：“我们将看到沙漠化、干旱、作物歉收、人口大规模流动，规模之大前所未见，这不是基于一些不可预见的自然事件或灾难，而是因为我们、因为我们现在的所作所为。”