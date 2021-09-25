文在寅提议发表终战宣言 金正恩胞妹称是“好主意”

朝鲜领导人金正恩胞妹、劳动党副部长金与正昨日（9月24日）表示，韩国总统文在寅提议发表终战宣言是个“好主意”，认为只要韩国不再保持敌对态度，就有可能讨论恢复双边关系。分析认为，朝鲜承认发表终战宣言的必要性，但试图把不能发表宣言的责任推给韩国和美国，施压韩美先改变既有政策。

金与正昨日通过朝中社发表谈话指出，“（文在寅提议发表）终战宣言，（这个想法）还不错。从强行结束长期以来朝鲜半岛的不安定战争状态，消除彼此仇视的意义来说，终战宣言是有趣的好主意。”

文在寅21日在联合国大会演说时，提议由韩朝及美国，或由韩朝、美国及中国共同宣布正式结束韩战。

金与正就朝鲜立场提出相应条件，“若要发表终战宣言，必须保障对双方的尊重，应先从消除对彼此的偏见及敌对政策、双重标准开始做起”，必须达成这个前提，韩朝才有可能面对面做出有意义的终战宣言，试着就朝鲜半岛问题进行讨论。

她说：“只要韩国不像过去那样来刺激我们、不以双重标准来找麻烦，之后每个言行举止都经过深思熟虑，没有敌对态度，韩朝就有可能再次恢复紧密沟通，对修复关系及未来发展进行具建设性的讨论。”

值得注意的是，朝鲜外交部副部长李泰成昨日凌晨回应称，宣布终战宣言还“言之过早”，但他要求美国放弃双重标准与敌对政策。金与正隔了七小时后发表谈话，用语明显经过调整，但主要要求与李泰成类似，都是希望韩美先改变既有政策。

有分析指出，朝鲜对终战宣言做出积极反应，可能是想把终战宣言与美国的对朝制裁挂钩。梨花女子大学朝鲜学系教授朴元坤说，作为重启朝美对话的条件，韩国国情院称要解除部分对朝制裁。朝鲜意在敦促韩国积极为解除对朝制裁而努力。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）