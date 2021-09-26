美日印澳四方首脑首次会谈 聚焦印太和平与安全

（华盛顿综合电）美国、澳大利亚、日本和印度四国的首脑峰会，如之前预料聚焦在印度太平洋的和平与安全。四国领导人承诺未来将共同努力建立一个稳定、开放和民主的印太区域。

美国总统拜登、澳洲总理莫里森、日本首相菅义伟和印度总理莫迪周五在白宫举行四方安全对话机制（Quad）的首个面对面峰会。他们在两个小时峰会结束后发表的联合声明中没有直指中国，但表示四国致力于“促进自由、开放、以规则和国际法为基础和不畏强权”的世界秩序。

四国领导人通过声明说：“我们支持法律规则，航行与航空自由，以和平方案解决争端，支持民主价值观和各国领土主权完整。”

莫里森在峰会上说，美澳日印四个“自由民主”国家正在携手打造一个“强大、稳定和繁荣的区域”。菅义伟强调四国对推动自由开放的印太区域有着共同观点，莫迪也指Quad代表共同的民主价值观。

拜登强调Quad将是言出必行的。“我们是四个主要民主国家，有着长久的合作。我们知道如何将事情办成，我们会共同应对挑战。”

四国首脑也商讨如何应对中国日益强大的影响力和军力。为了不触怒中国，领导人都避免公开提起中国。

法新社指出，虽然中印因为边界对峙关系紧张，印度仍然非常谨慎，不想被视为与美澳日拉帮结派对付中国。美国官员强调四国要扩大合作，Quad并不是军事联盟。莫里森表示，印太应该是不受任何势力胁迫的区域，Quad的出现是实现这个目标的其中一环。

中国至今反应强烈，抨击Quad在发动冷战，也指美澳和英国建立的三边安全伙伴关系（AUKUS），只会加剧区域军备竞赛。

中国外交部发言人赵立坚周五在例行记者会上受询说，中方一贯认为，任何区域合作机制都不应针对第三方或损害第三方利益。

他表示，搞封闭、排他、针对他国的小圈子违背时代潮流，与区域国家的愿望背道而驰，注定不会得逞。

此外，美澳日印领导人周五同意推进一项为亚洲提供冠病疫苗的联合计划，并发起新的气候倡议。

印度承诺在10月底前出口800万剂强生疫苗给印太区域。印度外交秘书什林格拉对记者说，印度承诺供应“优质和负担得起”的疫苗。

今年3月四国领导人在线上峰会表示，最迟在2022年向全球提供至少10亿剂疫苗。四国也进行分工，由印度负责疫苗生产，日本和美国提供资金，澳洲负责物流。拜登本周更宣布美国今后还要向全球捐赠额外的5亿剂疫苗。

至于气候变化问题。拜登等领导人说，美澳日印将在11月苏格兰格拉斯哥市举行的气候峰会上作出“雄心勃勃”的宣布，目标是要在2050年把排放量减至零。