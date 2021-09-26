韩国中秋长假结束病例剧增 专家预测疫情下周全面扩散

中秋长假刚结束，韩国新增确诊病例就急剧增加，单日新增病例首次逾3000起。

韩国中央防疫对策本部昨日通报，过去24小时内，韩国新增确诊病例3273起，是去年1月报告首起病例以来的最高纪录。

专家预测说，如果这个趋势发展下去，中秋节长假大规模人口移动带来的疫情下周将开始全面扩散，每天确诊病例可能达4000人。

刚过去的农历八月十五，是韩国一年中最重要的传统节日“秋夕”。包含周末在内，韩国休假时间从9月18日开始至22日，共有五天。

韩国政府之前曾透露正在草拟如何与冠病共存的计划，并预计10月底前将有超过70%人口完成接种疫苗。不过，韩国总理金富谦24日指出，疫情扩散态势惊人，未能提前防范令人遗憾。若防疫不力，分阶段恢复正常生活的方案难免将推迟实施。

中央灾难安全对策本部第一控制官李基一则透露，当局将在听取各领域专家的意见后制定与冠病共存的实施框架。

高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱表示，如果草率将防疫政策转向“与病毒共存”计划，或许会导致无法挽回的局面。他指出，接种疫苗完成率超过80%的新加坡，目前每天出现1000名以上的确诊患者，若韩国在这一波疫情尚未结束下进入“与病毒共存”阶段，可能会很危险。

高丽大学药学院教授金正基则认为，以其他国家的情况作为参考来看，接种率达到70%也无法遏制疫情，“我认为，最好等到可接种疫苗的所有国民接种完毕之后，再讨论阶段性恢复日常生活的计划比较妥当”。

嘉泉大学医学院预防医学系教授郑在勋也指出，韩国这第四波大流行还没有结束，即使实施“与病毒共存”计划也不能全面松绑防疫措施。

他强调，只有有序放宽防疫措施，医疗体系才不会崩溃，今后须通过彻底隔离、扩大检查、追踪接触者、在室内佩戴口罩等措施，才能调节病毒的传播速度。

韩国首都圈的防疫响应级别是最高的四级，其他地区为三级，将持续至10月3日。韩国放宽了中秋节家庭聚会人数限制，允许最多八人的家庭聚会，前提是其中四人完成接种。24日起，聚会人数恢复到最多不超过六人。

根据韩国中央防疫对策本部数据，目前共有3774万人接种了首剂疫苗，占韩国人口约73.5%；2299万人完成接种，约占44.8%。