德国举行联邦议院选举 默克尔接班人选仍未出炉

德国星期天举行第20届联邦议院选举，执政16年的总理默克尔将在选后告别政坛，把带领德国走向未来的责任交给下一届政府。不过，新政府的阵容与默克尔的接班人选，预计要等上一阵子才能出炉。

选前最后民调显示，中间偏左的社会民主党（25%）仅以三个百分点的微弱优势，领先默克尔的保守派联盟党（22%）。这意味着联盟党仍有翻盘险胜的可能性。