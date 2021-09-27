德国举行联邦议院选举 默克尔接班人选仍未出炉 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月27日 5:00 AM 德国星期天大选，基民盟总理候选人拉舍特（左）投票时粗心失误，把选票投入票箱前不慎反面对折，意外曝光本属机密的投票意向，遭媒体和网民嘲讽，甚至有人认为他的选票应作废。不过，选举官指拉舍特“一如所料地投给自己所属政党”，因此不算无效票。图为拉舍特和妻子在投票站投票时，清楚可见拉舍特在基民盟候选人的位置画叉。（路透社） 字体大小: 小 中 大 德国星期天举行第20届联邦议院选举，执政16年的总理默克尔将在选后告别政坛，把带领德国走向未来的责任交给下一届政府。不过，新政府的阵容与默克尔的接班人选，预计要等上一阵子才能出炉。选前最后民调显示，中间偏左的社会民主党（25%）仅以三个百分点的微弱优势，领先默克尔的保守派联盟党（22%）。这意味着联盟党仍有翻盘险胜的可能性。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 德国大选 默克尔 澳洲总理拒淘汰化石燃料 副总理也反对净零排放目标 早说