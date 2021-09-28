得票率都未过30％ 德国两大党拉拢盟友争组新政府

根据初步计票结果，德国社会民主党的得票率为25.7%，险胜执政16年的保守派联盟党的24.1%。随着双方展开激烈的盟友争夺战，组阁谈判可能持续多时，但两党都希望能在圣诞节前组成新政府。

（柏林综合电）德国社会民主党在全国大选中以微差险胜执政16年的保守派联盟党。中左翼的社民党称，德国选民“明确授权”由该党来领导新政府；但联盟党不准备认输，它表明将争取继续领导德国。

随着双方展开激烈的盟友争夺战，组阁谈判可能持续多时，德国将进入一段不可预测的时期。社民党和联盟党都希望，能够在圣诞节前组成新政府。

德国星期天举行联邦议院选举，根据初步计票结果，社民党的得票率为25.7%，险胜联盟党的24.1%，这也是联盟党历来最差战绩。绿党以14.8%排名第三，表现为历来最佳；自由民主党以11.5%居第四位。

媒体：选民渴望改变又胆怯

针对没有任何一方赢得显著优势，德国《南方都市报》形容：“德国渴望改变，但又有些胆怯。”

由于没有政党得票率超过30%，德国很可能迎来三党联合政府。社民党和联盟党之中谁能主政，将取决于绿党和自民党这两个潜在“造王者”的决定。

受亲商的自民党可能成为执政联盟一员的消息鼓舞，加上极左的左翼党看来无望进入政府，德国股市周一上涨。

社民党总理候选人肖尔茨（63岁）说：“选民已清楚地发声……他们强化了三个政党——社民党、绿党和自民党，因此这是这个国家的公民给予明确授权，这三党应组成下一届政府。”

尽管因可能沦为反对党而士气低落，但联盟党总理候选人拉舍特（60岁）指出，总理不一定来自得票第一的政党。“我希望组建一个所有合作伙伴都参与其中、所有人都能得到关注的政府，而不是一个只有总理能出风头的政府。”

由于在环境和财政等政策上意见分歧，绿党和自民党计划先进行双边会谈，寻找可以互相妥协的领域，再同社民党或联盟党展开组阁谈判。

欧洲短期内或出现领导真空 分析关注德国未来对华政策

西方盟国正密切留意欧洲最大经济体德国的政局发展。随着掌权16年的德国总理默克尔即将卸任，德国和欧洲将失去一位具政治威信和凝聚力的领导人，加上德国短期内把注意力集中在国内政治，这可能导致欧洲出现领导真空。

肖尔茨和拉舍特都表示，将致力于在圣诞节前达成联盟协议。拉舍特说，德国明年接任七国集团（G7）轮值主席国，届时德国须有一个能够采取行动的政府。无论如何，西方盟友预料要等上几个月，才能看到德国新政府对待国际议题的态度。

分析员说，绿党和自民党都曾批评默克尔在对华政策上将经济考量置于优先地位。若它们当中一个加入新政府，德国未来的对华政策是否会有所转变值得关注。

社民党主席团成员、莱法州劳动与社会事务部部长施魏策尔在选后接受中新社访问时说，若社民党能够领导新政府，其施政重点将包括改善低收入者的生活、推动德国数码化进程、为农村地区提供良好的基础设施，以及改善护理人员的工作条件等。

针对德中关系，他表示，对华关系是德国最重要的对外关系议题之一，社民党致力于同中国维持对话与合作，他有信心两国关系将保持稳定。