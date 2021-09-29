挪威公共卫生研究所 将冠病归类为普通流感

（奥斯陆讯）挪威公共卫生研究所认定，冠病病毒已不比流感病毒来得危险，因此将冠病归类为风险等同普通流感的呼吸道疾病。

挪威公共卫生研究所（FHI）说，冠病大流行尚未结束，但已进入新阶段，即等同于常见的呼吸道疾病，例如流感或呼吸道感染。如此归类主要是因为冠病病毒突变频繁，使其危险性降低，而且挪威社会已实现的自然与疫苗诱导免疫都增强了。

这个附属于挪威卫生部的单位报告，尽管冠病病毒仍持续传播，但不意味着住院时间更长了，即疫情不再对挪威的医疗系统造成沉重负担，这主要是因为绝大多数高危群体已受到保护。接种者仍可能染疫和出现症状，但是他们大部分只会出现轻微的流感症状。因此，FHI评估后认为，冠病病毒现在应与其他呼吸道病毒如普通感冒和季节性流感同列。

病毒更具传染性 但致命性越来越低

但FHI也指出，冠病大流行还未结束，它仍在世界范围内流窜，而全球的整体疫苗接种率还很低；只要它还在富裕国家之外传播，它仍是大流行病。只有高危群体中需要医疗照顾者减少，医疗体系的负担才会大幅减轻。

FHI的另一个理据是，随着时间的推移，病毒几乎无例外地会变得更具传染性，但同时会变得较不致命。冠病病毒已经发生了数千次突变，不同变体在传播速度和感染程度方面相互替代，但事实一再证明，病毒的致命性越来越低。不过，由于疫苗对新变体的抵御作用不如它针对以前的变体，因此病毒仍在已接种人群中传播，即使在大多数人口已接种疫苗的国家也是如此。

据欧洲新闻网站“自由西方媒体”（Free West Media）和“本地人”（The Local）报道，FHI的研究显示，局部或完全接种疫苗的冠病患者必须住院治疗的风险较低，非高危群体这方面的情况也一样。

研究也发现，在面对德尔塔变体时，疫苗对局部接种者的保护程度仅为22%，而对已接种两剂者的保护程度是65%。疫苗对阿尔法变体的防御作用则较高，分别为55%和84%。

FHI总结称，冠病感染率在下降，重症患者在递减，病死者很少，由此看来，认为冠病不再比普通流感更危险是“越来越正确”的评估。在挪威，90%的18岁以上人口接种了一剂疫苗；83%已经完成了两剂。挪威当局相信，到了冬季，医院不会被冠病患者压得透不过气，而是能够同时收治冠病患者，以及其他呼吸道感染和普通流感的患者。

挪威公共卫生研究所传染控制与环境卫生部主任布霍尔姆告诉当地媒体：“我认为这次我们已经到顶了。我也认为，我们稍后还会有一波冬季疫情，但我们不认为它会超出医疗系统的承受力。”