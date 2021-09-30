自民党总裁选战中胜出 岸田文雄将出任日本新首相

日本前外长岸田文雄昨日在执政党自民党总裁选战中打败行政改革部长河野太郎后，将在10月4日召开的临时国会首相指名选举中当选为新一任首相。

岸田这次登龙门，成为日本第100任首相，被指获得前首相安倍晋三及副首相麻生太郎等支持。因此，他上台后的政策将离不开安倍路线。

自民党总裁选战共有四人参选，外表是双雌双雄，但实际上党内大佬早锁定这是岸田与河野之间的对决。在首轮投票中，由于无人得票过半，由得票数前两名的岸田及河野进入次轮投票，结果岸田获得257票（国会议员票249票、地方票8票），大胜拿到170票（国会议员票131票、地方票39票）的河野。

具弹性政治思维获党内保守派支持

这是岸田第二次挑战总裁宝座，去年他与日相菅义伟交手时大败，主要是未获党内主流派系的支持。分析认为，岸田的人气虽不及河野，但他的“安定”感让党内主流派安心，是他胜选的原因之一。

据日经新闻报道，岸田的特点是愿意倾听选民心声。岸田此次胜选是他具有弹性的政治思维，让党内保守大派系也给予支持。此外，他也重用各派系新一代议员为政策智囊。

日保守派报章《产经新闻》指安倍支持的保守派候选人高市早苗，在投票前夕协议合作，原因是他们担心河野获选后的政策会打乱党内安定。

岸田在自民党总部召开记者会时说：“作为党领导人，要改革自民党，以便回应人们对自民党执政的信任。”

谈及冠病疫情，他说：“日本民众深受疫情打击，我会在年内制定数万亿日元规模的经济支援配套，作为经济缓冲之策。此外，也要组成一个专门应对冠病的队伍，让政府和民众协力克服国难。”

岸田所属的“宏池派”，过去被视为是鸽派，但他这次在选战中的安保发言大多右转，展示强硬的抗中路线。昨日，在外交安保政策上，他说话不多，只按日本一贯外交辞令说：“要维持国家利益，继续支持推动印太自由框架。”

赢了党内选战的岸田，接下来要应对11月的众议院选战。他说，他的目标是赢得过半以上议席。

《每日新闻》报道，自民党总裁选举，实际上也是该党为大选搞宣传。参选人有两名女性，又有河野改革先锋，让该党的支持率从上月26%提升到37%。安倍昨日在庆功宴上大赞：“此次总裁选举是党内展现人才济济的大舞台。”

（记者是《联合早报》东京特派员）