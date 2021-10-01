强化半导体供应链与监管大型科技公司 美欧深化合作遏制中国非市场行为

美国—欧盟贸易和技术委员会发表声明，承诺在半导体供应链安全、审查可能具有敌意的外国投资、敏感两用技术的出口管制、人工智能等多个领域展开合作。

（匹兹堡综合电）美国和欧盟之间的新贸易与技术合作平台召开首次会议后，同意深化跨大西洋合作，以强化半导体供应链、遏制中国的非市场贸易行为，并采取更统一的方式来监管大型国际科技公司。尽管会议没有提及美欧关税争端，分析员认为，此次会议仍让美国和欧盟实现了双赢局面。