强化半导体供应链与监管大型科技公司 美欧深化合作遏制中国非市场行为 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月1日 5:00 AM 美欧贸易与技术委员会首次会议在匹兹堡举行，美方代表包括贸易代表戴琪（左起）、商务部长雷蒙多、国务卿布林肯，欧盟代表是竞争事务专员韦斯塔格尔和贸易专员东布洛夫斯基斯。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国—欧盟贸易和技术委员会发表声明，承诺在半导体供应链安全、审查可能具有敌意的外国投资、敏感两用技术的出口管制、人工智能等多个领域展开合作。（匹兹堡综合电）美国和欧盟之间的新贸易与技术合作平台召开首次会议后，同意深化跨大西洋合作，以强化半导体供应链、遏制中国的非市场贸易行为，并采取更统一的方式来监管大型国际科技公司。尽管会议没有提及美欧关税争端，分析员认为，此次会议仍让美国和欧盟实现了双赢局面。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 欧盟 美欧关系 澳洲维州疫情急剧反弹 单日新增病例首度破千 早说