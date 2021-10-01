英国研究：冠病康复者 逾三分一出现长期后遗症 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月1日 5:00 AM 全球冠病疫苗分配不均匀令人关注。周三在美国波士顿市，示威者抬着一个个人骨堆塑像，走向制药公司莫德纳总裁的住家，抗议冠病疫苗分配不均导致很多人病亡，并呼吁疫苗制造商捐赠更多疫苗以救助贫困国家。（路透社） 字体大小: 小 中 大 英国牛津大学和国家健康研究所的最新研究显示，超过三分之一（37%）的冠病患者在康复后的三到六个月内，出现至少一种长期后遗症，最常见的是忧郁与焦虑，其次是呼吸异常。女性与染疫住院者出现后遗症概率更高这个周三发布的研究报告说，康复者最常见的后遗症包括呼吸问题、疲劳、疼痛和焦虑等；女性及曾因染疫而住院者出现后遗症的概率更高。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 英国 研究 孕妇 冠病 长期症状 澳洲维州疫情急剧反弹 单日新增病例首度破千 早说