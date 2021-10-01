英国研究：冠病康复者 逾三分一出现长期后遗症

英国牛津大学和国家健康研究所的最新研究显示，超过三分之一（37%）的冠病患者在康复后的三到六个月内，出现至少一种长期后遗症，最常见的是忧郁与焦虑，其次是呼吸异常。

女性与染疫住院者出现后遗症概率更高

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

这个周三发布的研究报告说，康复者最常见的后遗症包括呼吸问题、疲劳、疼痛和焦虑等；女性及曾因染疫而住院者出现后遗症的概率更高。