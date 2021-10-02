非洲三分之一国家人口之中 仅10%完成冠病疫苗接种

（布拉柴维尔综合电）世界卫生组织指出，截至9月30日，只有15个或将近三分之一的非洲国家达致为10%人口完成冠病疫苗接种的目标。

根据世卫组织周四发布的声明，在52个已收到冠病疫苗的非洲国家中，半数国家只有百分之二的人口接种了全剂疫苗。这意味着，要在年底前为40%的非洲人口全面接种疫苗的目标恐难以实现。

世卫组织非洲疫苗接种协调员米希戈指出，尽管最新数据显示，非洲的疫苗接种率取得适度增长，向非洲运送疫苗的运货量也在增加，但要实现在年底前为40%的非洲人口全面接种疫苗的目标还有一段遥远的距离，因为“不透明的交付（疫苗）计划仍然是阻碍非洲国家提高接种率的一大障碍”。

根据世卫组织的数据，今年9月，共有2300万剂冠病疫苗运抵非洲，是6月的10倍。然而，非洲的接种率依然偏低，至今只有约6000万非洲人接种了全剂疫苗，且主要来自人口较少的国家，如塞舌尔和毛里求斯等岛国，已为超过60%的人口接种全剂疫苗。

世卫组织指出，大多数实现为10%人口完成疫苗接种目标的非洲国家人口较少，有40%是小岛屿发展中国家。

其中包括已为48%人口接种全剂疫苗的摩洛哥，以及接种率超过两成的突尼斯、科摩罗和佛得角。

今年5月，世界卫生大会定下在9月30日前，为全球各国的10%人口全面接种冠病疫苗的目标。目前，近90%的富裕国家已实现目标，非洲多国则因疫苗交付缓慢而迟迟未达标。

米希戈为此呼吁富裕国家，尽快兑现承诺，为非洲国家提供足够的疫苗供应。