德尔塔变种病毒是罪魁祸首 全球累计冠病死例已达500万起

令人关注的是死亡病例增加的速度已经加快。路透社分析指出，全球累计死例用近一年的时间达到250万起，之后再过236天就增至500万起。过去一周全球平均每天有8000起冠病死亡病例，这些死例过半来自美国、俄罗斯、巴西、墨西哥和印度等疫情重灾国。

（华盛顿综合电）路透社的统计显示，全球累计冠病死亡病例周五（10月1日）达500万起，主要因为德尔塔变种病毒株导致病故者激增，病逝的主要是未接种疫苗的人。

令人关注的是死亡病例增加的速度已经加快。路透社分析指出，全球累计死例在近一年的时间达到250万起，之后再过236天就增至500万起。

路透社说，过去一周全球平均每天有8000起冠病死亡病例，或每分钟有五人死亡。这些死例有超过一半是来自美国、俄罗斯、巴西、墨西哥和印度等疫情重灾国。

德尔塔持续成为全球主要传播的变种病毒株，对许多国家的防疫工作构成很大威胁。世界卫生组织194个成员国之中，多达187个通报出现德尔塔病毒株。

无论确诊或死亡病例 美国都居全球首位

美国无论是确诊病例和死亡病例的累计数，都在全球居首位。约翰霍普金斯大学的统计数据显示，美国累计冠病死例在周五达70万起，占全球累计死例的14％。

过去一周，美国平均每天新增2000多起死例，约占今年1月疫情高峰时期的六成。

美国的死例从40万增至50万起用时34天，从50万起增至60万起用时113天，从60万增至70万起用了108天，显示死亡病例增幅再次出现攀升趋势。

加州死例全美最多

就各州疫情而言，加利福尼亚州累计死例数达6万9200起，是全美最多的州。其他依次为得克萨斯州、纽约州和佛罗里达州。

虽然美国当前新增确诊病例和入院人数呈下降趋势，不过随着天气转寒，迫使更多活动在室内举行，这提高了近距离传染的可能，因此医疗官员准备面对疫情再次暴发。

美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据显示，至今只有约56％美国人口完成两剂疫苗接种。而为了加强保护力，美国总统拜登周一打了追加剂，希望鼓励那些有需要的美国人赶快打追加剂以策安全。

佛罗里达州立大学流行病学专家金梅尔说，面对传染性更强的德尔塔变种病毒株，美国年轻人尤其易于染疫，这是因为年轻群体的疫苗接种率低，他们之间的接触比起其他年龄群来得频繁，无形中被病毒传染的概率也提高。

南美洲区域死例居首

另外，路透社分析说，按各区域死例增加的情况来看，南美洲死例数最多，占全球死例数的21％，接着的是北美洲和东欧，都占14％以上。

最初遭德尔塔病毒株肆虐的印度，每天平均死例已经从4000起下降到现在少于300起，主要是因为接种疫苗人数增加提供保护的缘故。据知，印度人口接种第一剂疫苗的人数，占总人口约47％。过去一周平均每天接种的疫苗数量超过789万剂。