分析认为日候任首相岸田文雄在国内外料将无甚作为

（东京综合电）日本候任首相岸田文雄即将组建的新内阁将保留现任国防部长、教育部长和外交部长。有分析认为，岸田文雄在国内外料无甚作为，很可能又是一位令人难以留下印象的日本首相。

日本《每日新闻》报道，岸田文雄将让国防部长岸信夫和教育部长萩生田光一留任，这两人都属于与前首相安倍晋三关系密切的细田派；外交部长茂木敏充也将保留原职；前奥运部长铃木俊一将出任财政部长；前教育部长松野博一担任内阁秘书长。岸田文雄预料周一通过国会选举出任首相，并将在当天组建新内阁。

《经济学人》的分析指出，岸田文雄主要是因为自民党内部希望维持现状而当选。现任首相菅义伟应对冠病疫情不力，对自民党在11月众议院选举的选情极为不利，由岸田文雄接任首相，有望减少自民党流失的议席，而这在自民党看来就是胜利了。日本反对派不成气候，不足以撼动自民党的执政地位。

在国际上，日本是全球第三大经济体，也是七国集团（G7）和四方安全对话机制（Quad）成员。《经济学人》认为岸田不够强势，将使日本难以在国际舞台上发挥领导作用。

日本国内目前称得上国泰民安，但人口老龄化速度快于其他发达经济体，劳动队伍逐年缩小，退休金和医疗开支节节攀高。日本需要一位具有创见的新领导人来应对上述问题。这位领袖面对的挑战还包括如何提振生产力、营造对女性雇员更友好的环境、彻底改革过时的官僚体制、为实现2050年净零碳排放制定实际方案等。

然而，岸田作为自民党各派系眼中可以妥协接受的首相人选，并未显露出有大刀阔斧改革的魄力。这意味着，他极有可能是另一位无法令人留下深刻印象的首相。