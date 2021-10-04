指中国加派军队到边界 印度感到担忧增强军力回应

（新德里法新电）印度军方说，中国正“大量”向两国有争议的边界地区派遣部队，印度为此感到“担忧”，并已作出相应部署。

自去年6月中印军队在两国边境具重要战略意义的加勒万河谷发生流血冲突以来，这两个拥核邻国之间的关系变得紧张。那场冲突导致至少20名印度士兵和四名中国士兵死亡，两国之后向喜马拉雅地区加派了数以万计的士兵。

印度陆军参谋长纳拉瓦内周六称，最近中方在长达3500公里的中印边境线部署的军队数量显著增加，这一事态发展令人担忧。

作为回应，印度军方也加大了在中印边界的军事存在。纳拉瓦内告诉《印度时报》：“我们还引入了先进的武器。我们军力强大，并已准备好应对任何可能发生的情况。”

加勒万河谷冲突发生后，中印军方一直在进行高级别会谈。纳拉瓦内透露，下一次会议预计本周举行。

中国和印度在边界地区长期存在领土争议，两国曾在1962年爆发边界战争，并多次指责对方越过被称为实际控制线的中印边界线。

中国外交部发言人华春莹日前称，印度方面长期推行“前进政策”、非法越线蚕食中国领土，这是中印边境局势紧张的根源。

印度则驳斥华春莹的说法“没有事实根据”。印度外交部发言人称：“中方集结大量军队、作出挑衅性行为，以及违反双边协议，试图单方面改变现状，这严重破坏了实际控制线拉达克东部地区的和平。”

另据印度媒体引述消息报道，今年8月底，近百名中国士兵曾越境进入印度北阿坎德邦，并逗留了好几个小时。