岸田任相组阁宣布月底大选

岸田内阁成员平均年龄是61岁，他只留下三位前朝老臣——外长茂木敏充、防长岸信夫，以及前教育部长萩生田光，转任经济产业部长。

在日本自民党总裁选战中胜出的岸田文雄昨天在日本国会当选第100任首相。岸田力争革新，在20位阁僚中，首次入阁者为13人，占逾六成；他还设立经济安保部门，来应对中美贸易战。

岸田昨日在记者会上指出，“眼下最主要的工作是平息冠病疫情和重整疫后经济，也准备在大选后出台数万亿日元的经济配套。”他也誓言，推动“新资本主义”，建立良性经济循环，提高人民收入。

日本分析师多认为，岸田承担的财经担子比菅义伟沉重。日本早就存在财政赤字问题，一次次拨款支撑疫情中经济，现在国债与GDP对比升高至240%。

岸田的财政部长是前财长麻生太郎的妹夫铃木俊一（68岁）。铃木虽然是首次入阁，但他是财经界老手，多年来在自身地盘岩手县推动地方经济。昨日，他表示要撑起超重的国家财政担子。

岸田内阁成员平均年龄是61岁，他只留下三位前朝老臣——外长茂木敏充、防长岸信夫，以及前教育部长萩生田光，转任经济产业部长。在外交和安全保障领域，他重视政策的延续性。

设立经济安保部长新职

岸田这次组阁，罕见提拔了三位女部长，她们是疫苗部长相堀内诏子（55岁）、电子数据部长牧岛Karen（44岁），以及消费兼解决少子化问题的部长野田圣子（61岁）。

此外，岸田内阁的亮点是新创经济安保部长新职，由初次入阁的前防卫政务官小林鹰之（46岁）出任。读卖新闻昨日透露，小林一直是党干事长甘利明领导的经济安保小组里的得力人物。

岸田留下前朝外长和防长，这是为了坚守安倍政权里不可动的“核心”。他设立经济安保部门，这是听取了党干事长甘利明的意见，认为日本必要有这个专属部门，来制定攻防策略，以应对“中美经济战”。

日本本次众议院任期到21日为止。岸田昨日在记者会上称，“他不想在疫情中看到政治留白，希望取得日本国民更大的信任，决定在最短的日程内举行大选。”由于国会在10月14日闭会，消息指出，他拟在这天解散国会，并在31日举行大选。

（记者是《联合早报》东京特派员）