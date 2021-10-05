发现人类如何感知温度及压力 两美国科学家获诺贝尔医学奖

（斯德哥尔摩综合电）瑞典卡罗琳医学院周一宣布，将2021年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家戴维·朱利叶斯和阿德姆·帕塔普蒂安，以表彰他们在发现温度和触觉感受器方面所做出的贡献。

65岁的朱利叶斯（David Julius）是加利福尼亚大学旧金山分校教授，他利用辣椒素（capsaicin，辣椒中一种引起灼烧感的化合物），识别出皮肤神经末梢中对热有反应的感受器。

帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）于1967年出生，现为加州斯克里普斯研究所（Scripps Research）的分子生物学家和神经科学家。他利用压敏细胞，发现一种会对皮肤和内脏中的机械刺激作出反应的新感受器类别。

诺贝尔奖评委会指出，两人的开创性发现，“让我们了解冷热和机械力是如何启动神经冲动，从而让我们能够感知和适应周围的世界”。目前，两人的研究成果正用于开发各种疾病，包括慢性疼痛的治疗方法，甚至可能有助于将虚拟现实（VR）变成触觉体验。朱利叶斯和帕塔普蒂安将共享1000万瑞典克朗（约155万新元）奖金。

研发mRNA疫苗技术 两科学家原是得奖大热门

诺贝尔生理学或医学奖一般没有文学奖及和平奖引人瞩目，但冠病疫情使今年的医学奖格外受关注，研发信使核糖核酸（mRNA）疫苗技术的两名科学家原本是得奖大热门。

今年是诺贝尔奖设立120周年。受疫情影响，本届诺贝尔奖得主将和去年一样，在各自国家获颁奖项，而不是按传统赴瑞典首都斯德哥尔摩参加颁奖典礼。医学奖得主率先出炉后，周二将颁发物理学奖、周三颁发化学奖、周四和周五分别为文学奖与和平奖，经济学奖得主则于11日揭晓。