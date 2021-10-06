英国八旬男子为慈善 挑战1200天内攀登苏格兰282座山

（巴拉胡利什路透电）英国八旬男子要在1200天内攀登苏格兰的282座高山，以病妻之名为慈善机构募款。

81岁的贾德纳的目标是爬遍苏格兰所有282座海拔3000英尺（约914公尺）以上的山峰。他近日就登上了海拔1020多公尺的布厄谢尔耶提夫摩尔山的顶峰。“每次（登顶）我都还会像个小孩一样兴奋。”

贾德纳50岁那年与妻子珍娜从英格兰的市郊搬到偏远的苏格兰高地。

2018年，当过教师的珍娜被诊断出罹患阿尔茨海默症，还患有骨质疏松症。两年后她病重，需要全天候看护。

生活顿时失去重心，贾德纳知道自己需要有挑战来挺过难关。

他说：“当她入院时，我难以面对……我不知该如何是好。30多年来，我们已习惯彼此时刻都在身边，但一切突然就没了。爬山多少可以让我重新振作。我必须找这类事情来做，否则我早有……心理问题了。”

贾德纳已登上了177座山，并以妻子的名义，为慈善机构“苏格兰阿尔茨海默协会”和“皇家骨质疏松症协会”募款。他的募款目标为4万英镑（约7万3800元），至今已筹得3万多英镑。

在这过程中，贾德纳学会在面簿和Instagram等社交媒体上，记录登山进展，让更多人看见。在募捐网页上，还有不少在山路上与他相遇的登山者的留言。