美德意科学家共享 2021年诺贝尔物理学奖

（斯德哥尔摩综合电）2021年诺贝尔物理学奖由三位科学家共享荣誉，分别是美国日裔气象学家真锅淑郎、德国海洋学和气象学家克劳斯·哈塞尔曼，以及意大利量子物理学家乔治·帕里西，他们对人们理解复杂物理系统方面有突破性贡献。

瑞典皇家科学院5日揭晓得奖名单时指出，90岁的美国普林斯顿大学的日裔学者真锅淑郎（Syukuro Manabe）和德国汉堡马克斯普朗克气象研究所的哈塞尔曼（Klaus Hasselmann），因“建立地球气候的物理模型、量化其可变性并可靠地预测全球变暖”的相关研究而获奖，该研究为人们了解地球气候及人类是如何影响气候奠定了基础。

根据诺贝尔官网，真锅淑郎的研究展示了大气中二氧化碳含量的增加，如何导致地球表面温度升高；哈塞尔曼的部分研究则被用于证明大气温度升高，是由于人类排放的二氧化碳。

另一名得奖者、意大利罗马萨皮恩扎大学的帕里西（Giorgio Parisi）是因为“发现了从原子到行星尺度的物理系统中无序和波动的相互作用”，在无序物质和随机过程的原理上有了突破性贡献而获得肯定。

他们三人将分享1000万瑞典克朗（约155万新元）奖金，其中，真锅淑郎和哈塞尔曼将共享半数的奖金，另一半则由帕里西获得。

诺贝尔物理学奖是根据已故的瑞典化学家诺贝尔的遗嘱而设立的，也是他在1895年的遗嘱中首个提及的奖项领域，旨在颁发给“在物理学领域做出最重要发现或发明的人”。

过去百余年，物理学奖是华人科学家拿奖最多的奖项，共有六人，其中包括李政道、杨振宁、丁肇中、朱棣文、崔琦以及高琨。