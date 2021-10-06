马克龙“欧洲优先”战略或惹怒美国 引起欧盟担忧

（巴黎彭博电）法国总统马克龙最近力推“欧洲优先”战略，引起了欧盟官员与外交官的担忧。此举可能会惹怒美国，并妨碍西方国家建立统一阵线以抗衡中国崛起的努力。

马克龙的这一战略旨在让欧盟在国防和敏感技术方面更独立自主，减少对美国的依赖。本月中澳大利亚撕毁与法国的潜艇采购合约并同美国和英国缔结三方安全伙伴关系后，马克龙的立场就变得更加明显。

他上星期宣布法国与希腊达成新的防务合作协议时称：“欧洲人必须停止天真。我们须要作出反应，表明我们有能力捍卫自己。”

据知情外交官透露，东欧地区对马克龙这种主张的反对尤其强烈，因为许多东欧国家都把美国视为抵御俄罗斯潜在侵略的盾牌，对法国信任度较低，甚至认为法国行事只考虑自身利益。西欧国家也担心，马克龙的做法可能导致欧洲过于疏远美国。

法国对美态度加剧欧盟内部分歧

受法国影响，欧盟此前推迟了在匹兹堡举行的欧盟-美国贸易和技术委员会（TTC）首次会议的准备工作。据彭博社看到的草稿，法国说服欧盟淡化联合声明内容，双方召开联合记者会的计划也告吹。

事实上，欧盟内部对于欧美供应链应在多大程度上进行整合，以及欧盟自身能力应发展到怎样的水平早就存在显著分歧，法国的态度更加剧了有关分歧。

据消息人士透露，欧盟内部市场专员布雷顿和法国一样，认为欧盟必须在捍卫欧洲企业方面做得更多，并自己制定竞争的条件；在供应链安全等议题上，布雷顿认为美国和中国并无区别。他上周还呼吁“暂停与重启”美欧关系，令许多希望同美国建立更紧密联系的欧盟官员不满。

据悉，法国也阻碍了北约现代化的努力。一名非欧盟北约成员国的外交官透露，法国的基本论点是，人工智能及减少大型科技平台上的虚假信息等，应首先被视为欧盟的核心关注领域。

法国与希腊达成新防务合作协议

法国与希腊达成的新协议包括一项与北约框架平行的共同防御承诺。马克龙称，两国合作有助于加强欧洲战略自主，与维护国际和平与安全。

但与此同时，马克龙也谈到要加强欧洲在北约中的作用，这类表态对于争取欧盟国家支持至关重要。他说：“这不是与美国联盟的替代方案……而是要在北约内部承担起欧洲支柱的责任，并得出我们被要求负责保护自己的结论。”