拜登：与习近平通话 双方同意遵守“台湾协议”

（华盛顿综合电）美国总统拜登曾与中国国家主席习近平就台湾问题进行了交谈，两人同意遵守“台湾协议”。

近期中国大陆和台湾紧张局势加剧，拜登周二（10月5日）在白宫回应媒体询问时透露上述信息。他说：“我已就台湾问题和习近平通话。我们同意……遵守台湾协议。我们清楚表明，除了遵守协议之外，我认为他不应该做其他任何事情。”

拜登没有说明何谓“台湾协议”，但路透社认为，他指的应是华盛顿长期遵循的“一个中国政策”与《台湾关系法》。

根据一个中国政策，美国正式承认北京而不是台北。1979年生效通过的《台湾关系法》则明确指出，美国决定与北京而不是台湾建立外交关系，是基于对台湾的未来将通过和平手段来决定的期望；根据该法，美国承诺确保台湾有能力自卫。

白宫国家安全委员会在回复“美国之音”有关拜登所说“台湾协议”的询问时，仅提供美国国务院3日发表的声明。美国在那项声明中对中国大陆在台湾周边的挑衅军事活动表达严重关切，并表明将“维持我们在三个公报、《台湾关系法》和六项保证中所做出的承诺”。

中美三个联合公报的核心要义是一个中国原则。美国虽承认中华人民共和国政府是“中国唯一合法政府”，但从未清楚说明对台湾主权问题的立场，北京也频频指责华盛顿违背有关承诺。

拜登没有提及他是何时与习近平谈话，但白宫后来说，两位领导人并未进行新的交谈。因此，两人可能是在最近一次于9月9日通话时谈到台湾。

沙利文和杨洁篪会晤 中美关系似有解冻迹象

另外，美国国家安全顾问沙利文和中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在瑞士苏黎世当地时间周二会晤，预计台湾是议题之一。这是自今年3月火药味十足的阿拉斯加会谈后的最高级别中美会谈，也是两国关系解冻的最新迹象。

白宫说，沙利文和杨洁篪将就拜登与习近平上月通话时所谈到，如何“负责任地管理两国之间的竞争”进行讨论。

中美关系在美国前任特朗普政府时期恶化，今年初上台的拜登政府也因香港、新疆、冠病等议题维持对中国施压，并拉拢盟友共同抗衡中国。有分析认为，中美高官加强沟通，有望使两国关系在某些方面取得进展，例如允许更多记者返回对方国家、重开休斯敦和成都领事馆等。