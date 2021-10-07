世卫专家：抗击冠病近两年全球尚未走出困境

世卫组织流行病学家范科霍芙指出，上个星期，世界各国向世卫组织通报了310万起冠病新确诊病例，以及5万4000起死亡病例，然而，真实数字应该比这高出许多。

（日内瓦法新电）2019冠状病毒肆虐全球约两年，在越来越多国家为大多数人口接种疫苗后，许多人认为疫情已接近尾声，但世界卫生组织警告，全球抗击冠病大流行的斗争“还没有走出困境”。

世卫组织冠病技术主管、流行病学家范科霍芙周二（10月5日）指出，上个星期，世界各国向世卫组织通报了310万起冠病新确诊病例，以及5万4000起死亡病例，然而，真实数字应该比这高出许多。

她在世卫组织社交媒体发表线上汇报时说：“情况仍在不断变化，因为我们还无法控制冠病病毒。我们还没有走出困境。我们正处于这场大流行的中间，但我们是在中间的什么地方……我们还不太确定，因为坦白说，我们并没有善用现有的一切，让我们更接近终点。”

认为冠病病毒不会根除

她认为，按照世界各国应对冠病疫情的方式，冠病病毒并不会根除，而会继续存在。“真正令我觉得矛盾和挣扎的是，在一些城市，我们看到医院和加护病房不胜负荷，很多患者性命垂危；另一方面，却也能看到大街上人们像是疫情已经结束般如常生活。（但）这是不可能两全其美的事。”

全球至今已累计超过2亿人确诊冠病，以及超过480万人死于冠病。范科霍芙指出，目前的死亡病例大多数是还未接种冠病疫苗者。

她说：“根据一些国家提供的相关信息，住院率和死亡率确实以未接种疫苗的人居多。”

预计疫情有可能再暴发

她也批评互联网上流传的关于冠病的虚假和不实信息，“助长”了死亡率。“这（不实信息）导致人们死亡，是不争的事实。”

尽管如此，范科霍芙指出，冠病疫情已经受控，世卫组织正在讨论接下来的三到18个月，这场大流行可能发展成怎样的形式。

她说，预计接下来仍会有一小部分人没有接种冠病疫苗，他们可能是拒绝接种，也有可能是无法获得疫苗供应而没得接种，因此，疫情仍有可能再暴发。“冠病病毒会一直存在，和人类共存……我们早已失去在全球范围内消灭冠病病毒的可能，因为打从一开始我们就没有在全球范围内，竭尽所能地抗击这种病毒。”