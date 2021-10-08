坦桑尼亚小说家古尔纳 获颁诺贝尔文学奖

（斯德哥尔摩综合电）瑞典文学院周四宣布，将2021年诺贝尔文学奖授予73岁的坦桑尼亚小说家阿卜杜勒-拉扎克·古尔纳。

诺贝尔奖评委会评价，古尔纳（Abdulrazak Gurnah）的作品对殖民主义的影响，以及夹在不同文化和大陆鸿沟中的难民命运，进行了毫不妥协与富有同情心的描述。

古尔纳在获奖后受访时，呼吁欧洲国家将非洲难民视为资产。“他们不是空手而来。许多有才能、精力充沛的人都能有所贡献。”

古尔纳于1948年出生，在印度洋的桑给巴尔岛（Zanzibar）长大，上世纪60年代末期以难民身份抵达英国。他21岁开始写作，其母语为斯瓦希里语（Swahili），但以英文创作。他著有10部长篇小说和一些短篇小说，殖民主义与难民经历是贯穿作品的主旨。

1994年的《天堂》（Paradise）是古尔纳的代表作之一，这部作品以第一次世界大战殖民时期的东非为背景，曾入选布克奖（Booker Prize for Fiction）。路透社指出，这是继2007年津巴布韦小说家莱辛（Doris Lessing）得奖后，再有非洲作家获颁诺贝尔奖。古尔纳也是继1986年的尼日利亚剧作家索因卡（Wole Soyinka）后，第二位获奖的撒哈拉以南非洲有色人种作家。

据法新社统计，自1901年首次颁奖以来，诺贝尔文学奖的118位得主中有95位来自欧洲或北美，占80%以上。观察员此前就预测，今年的奖项可能花落非洲或亚洲，以兑现让诺贝尔奖更多元化的承诺。

但与此同时，诺贝尔文学奖已连续第二年颁发给英文作家；过去六年中，就有四年的得主是以英文创作。

古尔纳长居英国，此前在肯特大学任教，现已退休。他将获得1000万瑞典克朗（约154万新元）奖金。