拉美累计冠病死例逾150万起 巴西疫情最严重

（蒙得维的亚／里约热内卢综合电）法新社统计数据显示，拉丁美洲累计冠病死亡病例超过150万起，其中疫情最为严重的是巴西。

在美国之后排第二 巴西累计死例逾60万起

截至周五，拉丁美洲累计死亡病例达150万350起，累计确诊病例逾4500万起。巴西的死例截至当天累计超过60万起，是继美国之后，第二个达到这个黑暗里程碑的国家。

累计死例排在巴西之后的拉美国家依次为墨西哥、秘鲁、哥伦比亚以及阿根廷。若以死亡率而言，秘鲁最高，每10万人当中有605人死于冠病。

巴西政府受指责抗疫不力，总统博索纳罗小看疫情，他反对封城，认为这会打击经济。他也不戴口罩出席公共活动，对接种疫苗持怀疑态度，不仅自己拒绝接种，还呼吁人民对疫苗说“不”。

由于政府缺乏规划，巴西迟至今年1月底才开始启动疫苗接种计划。不过，随着疫苗接种计划加速推进，有迹象显示巴西新增病例出现下降趋势。

巴西目前71.4%人口至少接种了一剂疫苗，比美国的65%来得高。同4月份疫情高峰期每天有3000多人死于冠病相比，巴西目前每日新增死亡病例下降了80%，不再位居全球前列。

传染力更强的德尔塔变种毒株入侵并未加剧巴西疫情，每日新增死亡病例持续减少，7月底降至每日1000起以下，到了9月则稳定在500起左右，周五新增死例615起，新增确诊病例约1万8000起。

卫生专家推测，伽马变种毒株先前在巴西引发严重疫情，可能间接削弱了德尔塔毒株的传播。巴西菲瓦莱大学病毒学家斯匹基说：“伽马夺走许多人的性命，这也同时导致部分人口对德尔塔产生了局部免疫力。”

巴西Fiocruz研究所肺脏学家达科莫说：“情况有了好转，但我们不可有丝毫松懈。”她表示，只有在80%人口已完成疫苗接种之后，疫情才能算受到控制。目前巴西仅45.9%人口完成疫苗接种。

巴西圣保罗大学医学系研究员阿尔维斯也认为，巴西疫情还远远看不到“隧道尽头的光芒，情况依然堪忧。”

巴西里约等主要城市 继续朝回归正常生活迈进

尽管专家对疫情心存担忧，巴西主要城市如里约热内卢和圣保罗继续朝回归正常生活迈进。里约市市长佩斯上周甚至说，明年2月里约狂欢节将照常举行，而且不设社交距离和人数限制。这个盛会举世闻名，每年吸引国内外游客数百万人。