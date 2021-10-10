拉美累计冠病死例逾150万起 巴西疫情最严重

来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月10日 5:00 AM

巴西的累计冠病死例已超过60万起，民众在里约热内卢的旅游胜地科帕卡瓦纳沙滩挂起白色手巾和巴西国旗，悼念逝世者。（彭博社）
巴西的累计冠病死例已超过60万起，民众在里约热内卢的旅游胜地科帕卡瓦纳沙滩挂起白色手巾和巴西国旗，悼念逝世者。（彭博社）

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（蒙得维的亚／里约热内卢综合电）法新社统计数据显示，拉丁美洲累计冠病死亡病例超过150万起，其中疫情最为严重的是巴西。

在美国之后排第二 巴西累计死例逾60万起

截至周五，拉丁美洲累计死亡病例达150万350起，累计确诊病例逾4500万起。巴西的死例截至当天累计超过60万起，是继美国之后，第二个达到这个黑暗里程碑的国家。

累计死例排在巴西之后的拉美国家依次为墨西哥、秘鲁、哥伦比亚以及阿根廷。若以死亡率而言，秘鲁最高，每10万人当中有605人死于冠病。

巴西政府受指责抗疫不力，总统博索纳罗小看疫情，他反对封城，认为这会打击经济。他也不戴口罩出席公共活动，对接种疫苗持怀疑态度，不仅自己拒绝接种，还呼吁人民对疫苗说“不”。

由于政府缺乏规划，巴西迟至今年1月底才开始启动疫苗接种计划。不过，随着疫苗接种计划加速推进，有迹象显示巴西新增病例出现下降趋势。

巴西目前71.4%人口至少接种了一剂疫苗，比美国的65%来得高。同4月份疫情高峰期每天有3000多人死于冠病相比，巴西目前每日新增死亡病例下降了80%，不再位居全球前列。

传染力更强的德尔塔变种毒株入侵并未加剧巴西疫情，每日新增死亡病例持续减少，7月底降至每日1000起以下，到了9月则稳定在500起左右，周五新增死例615起，新增确诊病例约1万8000起。

卫生专家推测，伽马变种毒株先前在巴西引发严重疫情，可能间接削弱了德尔塔毒株的传播。巴西菲瓦莱大学病毒学家斯匹基说：“伽马夺走许多人的性命，这也同时导致部分人口对德尔塔产生了局部免疫力。”

巴西Fiocruz研究所肺脏学家达科莫说：“情况有了好转，但我们不可有丝毫松懈。”她表示，只有在80%人口已完成疫苗接种之后，疫情才能算受到控制。目前巴西仅45.9%人口完成疫苗接种。

巴西圣保罗大学医学系研究员阿尔维斯也认为，巴西疫情还远远看不到“隧道尽头的光芒，情况依然堪忧。”

巴西里约等主要城市 继续朝回归正常生活迈进

尽管专家对疫情心存担忧，巴西主要城市如里约热内卢和圣保罗继续朝回归正常生活迈进。里约市市长佩斯上周甚至说，明年2月里约狂欢节将照常举行，而且不设社交距离和人数限制。这个盛会举世闻名，每年吸引国内外游客数百万人。

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