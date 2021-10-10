美军撤出阿富汗以来 美国与塔利班首次会谈

（华盛顿综合电）美国与塔利班在卡塔尔首都多哈进行美军撤出阿富汗以来的首次面对面会谈。

美国国务院发言人周五透露，美国代表团与塔利班高级代表周六和周日将进行会谈，但强调此次会谈不意味美国承认塔利班政权。“我们维持明确的立场，就是塔利班必须通过自己的表现来争取它们政权的合法性。”

据悉，美方此次的团队包括来自国务院、国际发展署以及情报机构的官员；塔利班方面则将派出内阁成员。

国务院发言人称，美方将敦促塔利班尊重所有阿富汗人，包括妇女和女童在内的权利，同时组建一个获得广泛支持的包容政府，并允许美国公民和阿富汗盟友离境。

他说：“由于阿富汗面临严重的经济萎缩和潜在的人道危机，我们也将敦促塔利班允许人道救援机构自由进出需要援助的地区。”

联合国为阿富汗紧急寻求的资金中至今只有三分一已到位。

联合国先前寻求逾6亿美元（约8.2亿新元）的紧急援助金，以便在今年结束前为1100万阿富汗人提供人道援助。联合国难民署署长格兰迪周五透露，这笔款项至今只有35％到位；难民署要求的3亿美元拨款，仅18%到位。

他说，由于冬季来临，为阿富汗提供人道救援是在与时间竞赛，捐赠国应尽快发放捐款。

欧盟内政事务专员约翰逊也说：“阿富汗的情况真的很严峻，存在巨大的经济崩溃风险，以及巨大的饥荒和人道灾难风险。”

她警告，虽然目前未见阿富汗有大规模难民往边境迁移，但欧洲各国必须更认真看待潜在的阿富汗移民危机可能带来的安全威胁。