美英研究：染疫可能性虽类似成年人 儿童染冠病现症状概率较小

美国和英国的最新研究显示，儿童感染冠病的可能性几乎与成年人一样，但他们出现症状的可能性较小，11岁以下病患有半数属无症状。此外，儿童如果感染了德尔塔变种病毒似乎较不会演变成重症。

美国疾病控制与预防中心（CDC）研究组于去年9月至今年4月，针对1236名在纽约市和犹他州的民众展开调查。结果发现，确诊感染冠病而无出现症状的儿童四岁以下有52%，五岁至11岁有50%，12岁至17岁有45%，而成年确诊者则只有12%无症状。