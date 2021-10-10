美英研究：染疫可能性虽类似成年人 儿童染冠病现症状概率较小 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月10日 5:00 AM 美国和英国的最新研究显示，儿童感染冠病的可能性几乎与成年人一样，但他们出现症状的可能性较小，11岁以下病患有半数属无症状。此外，儿童如果感染了德尔塔变种病毒似乎较不会演变成重症。（路透社） 字体大小: 小 中 大 美国和英国的最新研究显示，儿童感染冠病的可能性几乎与成年人一样，但他们出现症状的可能性较小，11岁以下病患有半数属无症状。此外，儿童如果感染了德尔塔变种病毒似乎较不会演变成重症。美国疾病控制与预防中心（CDC）研究组于去年9月至今年4月，针对1236名在纽约市和犹他州的民众展开调查。结果发现，确诊感染冠病而无出现症状的儿童四岁以下有52%，五岁至11岁有50%，12岁至17岁有45%，而成年确诊者则只有12%无症状。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 儿童 成年人 美军撤出阿富汗以来 美国与塔利班首次会谈 美国发布新战略指南 首次承认中美海军军力旗鼓相当