中美关系 美国发布新战略指南 首次承认中美海军军力旗鼓相当 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月10日 5:00 AM 美国海军周四晚发布新战略指南，首次承认中国和美国的海军军力旗鼓相当。图为中国海军辽宁号航母（中）于2018年4月18日在海上演练。（法新社档案照） 字体大小: 小 中 大 美国海军发布新战略指南，首次承认中国和美国的海军军力旗鼓相当。美国海军部长德尔托罗强调，将保持美国海军力量的优势，强化美军战备。德尔托罗在周四晚发布的新战略指南中，把中国、军队文化、气候变换与冠病列为美国海军面对的四大挑战。他写道：“中华人民共和国带来的长期挑战对国防部来说是最重要的，其海军从根本上扩大了规模和能力，成为世界上规模最大的舰队。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 中国 美国海军 美军撤出阿富汗以来 美国与塔利班首次会谈 美英研究：染疫可能性虽类似成年人 儿童染冠病现症状概率较小