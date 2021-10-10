美国发布新战略指南 首次承认中美海军军力旗鼓相当

美国海军发布新战略指南，首次承认中国和美国的海军军力旗鼓相当。美国海军部长德尔托罗强调，将保持美国海军力量的优势，强化美军战备。

德尔托罗在周四晚发布的新战略指南中，把中国、军队文化、气候变换与冠病列为美国海军面对的四大挑战。

他写道：“中华人民共和国带来的长期挑战对国防部来说是最重要的，其海军从根本上扩大了规模和能力，成为世界上规模最大的舰队。”